Atalanta, Palladino spiega le proteste: "40 secondi per una rimessa: in Italia dobbiamo migliorare"

Nel finale della sfida fra Atalanta e Udinese il tecnico dei bergamaschi, Raffaele Palladino, è stato protagonista di evidenti proteste nei confronti degli arbitri in campo. Ai microfoni di DAZN ha poi spiegato che stava protestando in particolare per il recupero e le perdite di tempo da parte dei rivali negli ultimi minuti di gioco della partita.

Queste le sue parole: "Io non protesto mai con gli arbitri, cerco sempre di aiutarli. Sono andato nello spogliatoio a chiedere scusa alla direzione arbitrale per i toni ma ho dato la mia spiegazione: l'Udinese ha iniziato a perdere un po' di tempo dal gol del vantaggio. Dobbiamo migliorare questo aspetto in Italia, dobbiamo giocare di più e alla fine su una rimessa laterale ci hanno messo 40 secondi. Mi aspettavo di avere qualche secondo in più nel finale, dobbiamo giocare di più. La gente vuole vedere giocare di più e anche i giocatori".

Poi ha parlato della reazione dei suoi: "Andare sotto di due gol dopo un'ottima prestazione senza subire mezzo tiro in porta. Poi abbiamo preso gol sulla rimessa laterale... i ragazzi però non mollano mai, hanno sempre voglia di dimostrare la loro forza e l'energia. Noi dobbiamo affrontare tutto così, senza niente da perdere e ce la vogliamo giocare con tutti, a partire dalla Champions"