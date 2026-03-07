Live TMW Atalanta, Palladino: "Potevamo vincere. Bravi a rimontare nella ripresa"

19:55 – Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Udinese nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

20:37 - Comincia la conferenza stampa di Palladino

Come giudica questa rimonta?

"Voglio ringraziare i ragazzi per la reazione che hanno avuto. Abbiamo fatto una buona partita seppur dovevamo sfruttare certe occasioni dove però abbiamo subito il goal. Il 2-0 è stata una lettura rivedibile per come abbiamo subito i goal, ma la squadra si è ricompattata e ha rimontato. Sullo 0-2 non siamo crollati e la squadra ha una grande energia fisica e mentale. Dispiace perché meritavamo la vittoria vista l'occasione del 3-2, ma ci portiamo a casa molte cose positive".

Quanto ha pesato la stanchezza e quanto rammarico c'è?

"Siamo usciti molto rammaricati perché ci credevamo nella rimonta completa: abbiamo schiacciato l'Udinese soprattutto nel secondo tempo. Vero che loro potevano fare goal, ma la mentalità nostra è quella sempre di vincere. A me la squadra è piaciuta".

Come giudica il tandem Krstovic-Scamacca?

"Volevamo andare uomo contro uomo con la doppia punta e abbiamo dato molto fastidio alla difesa. Poi avevamo anche degli esterni che hanno fatto ovviamente la differenza nell'esprimere il nostro gioco. Abbiamo tantissime soluzioni davanti".

I cambi quanto hanno fatto la differenza e come giudica Kolasinac?

"Sicuramente hanno dato il loro contributo. Per noi i "senatori" sono fondamentali come appunto Kolasinac, De Roon e Djimsiti. Ma anche i giovani stanno dando il loro contributo".

Novità sotto il profilo degli infortunati e cosa pensa di Scamacca?

"Valuteremo giorno per giorno, però potremmo tirare fuori qualcosa: il nostro obiettivo è recuperare più giocatori il prima possibile. Ieri dissi a Gianluca che avrebbe fatto doppietta: è un ragazzo che ha bisogno ovviamente di fiducia. Scamacca sta facendo tanti goal di testa e insisto molto con lui nel provare ad attaccare, e ci sta mettendo tanto impegno".

10 goal subiti nelle ultime 6 partite: come si migliora?

"L'Udinese mi sembra che abbia tirato due goal in porta. Sicuramente analizzando le varie partite serve migliorare sui goal subiti e nelle marcature. Cercheremo di migliorare anche su questo".

E sull'attacco?

"Stanno migliorando tutti. Occorre essere comunque più cinici, ma la strada è sicuramente quella giusta".

20:49 - Termina la conferenza di mister Palladino