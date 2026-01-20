Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Live TMW

Atalanta, Palladino: "Vogliamo fare la storia di questo club. Lookman? Domani ci sarà"

Atalanta, Palladino: "Vogliamo fare la storia di questo club. Lookman? Domani ci sarà"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:07
Filippo Davide Di Santo
fonte (Inviato dalla New Balance)

18:00 Raffaele Palladino presenta così la gara valida per la settima giornata di Champions League in programma domani contro l'Athletic Bilbao. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore dell'Atalanta in diretta dalla New Balance Arena. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 18:30.

18:31 - Comincia la conferenza di Palladino

Cosa serve per riscattare il pareggio di Pisa?
"Si riparte dallo spirito di questi due mesi. La Champions ti da una grande carica agonistica, ma dovrebbe riguardare anche il campionato. Domani abbiamo anche una grande opportunità per fare bene. Dopo il Chelsea abbiamo fatto 6 vittorie e ciò dimostra che la squadra sta crescendo partita dopo partita".

Come mai questo problema contro le piccole?
"Sta accadendo a tutti. In una gara può accadere di tutto: anche le piccole possono fare la differenza in un campionato così equilibrato. Noi dobbiamo mettere la mentalità giusta in ogni gara, ma è bisogna anche dare i meriti agli avversari".

Quota 16 giusta per la qualificazione e le piace il format della Champions?
"Il format nuovo è assai avvincente. Tuttavia non dobbiamo fare calcoli, bensì ragionare partita dopo partita dove possiamo fare qualcosa di unico. Vogliamo fare la storia dell'Atalanta. Affrontiamo una squadra preparata e molto forte: può avere delle assenze o risultati negativi nell'ultimo periodo, ma in Champions i valori possono essere ribaltati. L'Atalanta dovrà fare una grande prestazione e lì i dettagli faranno la differenza".

Come sta Lookman?
"Sulla carta doveva rientrare domani, ma voleva a tutti i costi giocare questa partita e la società lo ha messo nelle condizioni di esserci. Sta dimostrando senso di attaccamento alla squadra e sono contento di questo".

Cosa si aspetta da questa Atalanta al di là di certe cadute?
"Dopo certe cadute ci si rialza sempre: lo ha sempre dimostrato questa squadra e i ragazzi stanno molto bene fisicamente considerando anche il loro entusiasmo. Oggi ho visto uno degli allenamenti più belli da quando sono qua: voglio vedere tutti quanti partecipi".

Quanto è fondamentale rientrare tra le prime otto?
"E' un motivo di orgoglio. Ti permette di lavorare per due settimane con la squadra anche in ottica campionato. Sappiamo che non sarà facile, ma vogliamo mettercela tutta per scrivere la storia".

TMW - Dal dopoguerra ad oggi solo in una stagione l'Atalanta fece meglio in casa nelle prime 7 gare. Cosa pensa di questi record?
"Sono contento di questi traguardi, ma quello che conta è ovviamente la squadra e i risultati che sta facendo. Non abbiamo fatto ancora nulla perché adesso viene il bello: ci sono tantissime partite dove serve andare forte. Serve mettere fieno in cascina. Ho recuperato quasi tutti i giocatori: settimana prossima potrebbe rientrare Bellanova, Raspadori sarà disponibile a Parma, ma non domani. Noi dobbiamo continuare così mettendo dentro lo spirito dell'Atalanta".

Quanto può essere determinante un 4-2-3-1 per l'Atalanta?
"Noi abbiamo una grande rosa di qualità. Quello che conta al di là dei numeri è quello di attaccare insieme e difendere insieme. Abbiamo tante soluzioni tra Raspadori, Scamacca, Lookman, De Ketelaere, Maldini, Krstovic, Samardzic. Ho una squadra che può presentare vari piani".

Come stanno Bakker e Djimsiti?
"Berat è disponibile e si è allenato in gruppo. Bakker sta recuperando gradualmente. L'Atalanta è una squadra competitiva e molto intensa: noi ci teniamo domani a fare questi tre punti importanti".

Che ricordo ha del presidente Commisso dopo la sua scomparsa?
"Rocco resterà per sempre nel mio cuore. Lui mi ha voluto bene insieme alla sua famiglia, una persona che mi ha dato tanto: un presidente dallo spessore umano fantastico. Persone così s'incontrano poco nel mondo del calcio".

Le assenze peseranno per il Bilbao?
"No, perché loro nel complesso sono una squadra di quantità, qualità e competitività. Ciò che conta è preparare la partita nel giusto modo e con la giusta attenzione".

Cosa si prova a giocare la Champions?
"Siamo felici di giocarla e ci aiuta a migliorarci, ma l'Atalanta è una squadra capace di stare in tre competizioni: noi non vogliamo accontentarci, seppur siamo orgogliosi di giocare la Coppa dei Campioni. Ci aiuta molto nei dettagli perché le altre vanno molto forte: noi dobbiamo dare continuità ai nostri risultati".

19:07 - Termina la conferenza stampa di Palladino

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
