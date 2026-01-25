Atalanta-Parma 4-0, le pagelle: Krstovic cannibale, De Ketelaere è straripante

ATALANTA

Carnesecchi 7 - Le sue parate sono decisive. Evita subito lo svantaggio con un buon intervento su Benedyczak, poi nella ripresa annulla Pellegrino con un grande intervento che spegne le speranze di rimonta del Parma.

Scalvini 6,5 - Deciso in tutti gli interventi, scherma tutti i tentativi del Parma e vince diversi duelli. Bravo anche quando si sgancia in avanti palla al piede, con personalità e coraggio.

Djimsiti 6 - Primo tempo di grande attenzione e leadership, guida bene la difesa e riesce a leggere i movimenti di Benedyczak a svariare sul fronte offensivo. Dal 46' Hien 6 - Il corpo a corpo con Pellegrino è maschio e spettacolare, l'argentino crea qualche problema ma con mestiere e scaltrezza lo svedese se la cava.

Ahanor 6,5 - Sembra un veterano, bravo nelle letture e non si fa spingere dagli entusiasmi. Sempre ordinato, con grande attenzione e coraggioso pure quando attacca. Nel finale Corvi gli nega la gioia del gol.

Zappacosta 6,5 - Motorino instancabile, arriva con costanza sul fondo e mette traversoni a ripetizione a servizio dei compagni. Ispirato e ancora una volta si conferma in ottima condizione fisica.

de Roon 7 - Il gol è il giusto premio per l'ennesima prova di sostanza e maturità. Copre bene in mezzo al campo ed è la guida di questa squadra. Detta i ritmi, mette leadership e comanda il centrocampo nerazzurro. Dal 79' Lookman sv

Ederson 6,5 - Ha due occasioni d'oro sotto porta, la prima se la divora nel primo tempo a tu per tu con Corvi. Manca l'appuntamento con il primo gol del suo campionato, ma con dinamismo e corsa fa entrambe le fasi.

Zalewski 6,5 - Scaltro in occasione del rigore guadagnato, anticipa Britschgi e si prende un fallo che cambia la partita. Attacca con continuità, attendo quando deve ripiegare. Dal 61' Bernasconi 6,5 - Mette il suo zampino sul quarto gol, entra con personalità e sforna diversi traversoni pericolosi.

De Ketelaere 7,5 - Fa tutto quello che vuole. Ogni volta che tocca palla fa impazzire la difesa del Parma. Giocate di qualità, che accendono il pubblico e che sono tanto spettacolari quanto incisive. L'esempio è la rete del 2-0, dove lavora benissimo e serve un assist al bacio per de Roon. Dal 73' Pasalic sv

Raspadori 6,5 - Esplode sotto la curva, per il suo primo gol in nerazzurro. Una rete facile, che però inaugura una seconda metà di stagione dove può esser protagonista. Sembra da subito ben inserito nel gruppo squadra, crescerà negli automatismi con i compagni.

Scamacca 6,5 - Perfetto dagli undici metri, sblocca la gara con un tiro dal dischetto che era pesante. Lavora bene dentro l'area, anche a servizio dei compagni. Da 61' Krstovic 7 - Entra con la furia negli occhi e chiude i giochi. Attacca con rabbia un pallone vagante e consente a Raspadori di segnare la prima rete con la nuova maglia. Nel finale arriva il gol, che è la giusta ricompensa per la mezz'ora devastante.

Raffaele Palladino 7,5 - Una grande vittoria, risposta di rabbia alla debalce in Champions. E' una vittoria pesante in ottica classifica, che può impattare positivamente sulla mentalità della squadra. Incide con i cambi e approfitta degli episodi, ma il vero capolavoro è sulla testa dei suoi giocatori.

PARMA

Corvi 6 - Incolpevole in occasione dei gol, prova a limitare i danni con qualche intervento sicuro ma la sua difesa concede troppo e alla fine raccoglie la palla dalla rete ben quattro volte.

Circati 5 - Il suo primo tempo è macchiato inevitabilmente dalla palla persa che spalanca la strada all'Atalanta per il 2-0. Un errore elementare in impostazione, che compromette una gara già molto complicata. Dal 46' Valeri 5,5 - Il suo ingresso in campo ancora una volta non sortisce gli effetti sperati. Non è il Valeri di inizio stagione, a parte un paio di cross la sua prestazione è tutt'altro che indimenticabile.

Troilo 5,5 - Si fa anticipare da Krstovic sul terzo gol, macchiando una buona prova. Vince diversi duelli e ha la grinta giusta per venire fuori da situazioni difficili. Serve un assist al bacio per Pellegrino, che spreca un'occasione che poteva riaprire la gara.

Valenti 5,5 - Soffre le giocate di un De Ketelaere straripante, che fa quello che vuole e lo mette in seria difficoltà. Non era un pomeriggio semplice, ma alla fine non sono i suoi errori a condannare il Parma.

Britschgi 5 - Qualche sporadico guizzo nella ripresa, ma non basta a cancellare le tante disattenzioni che al Parma costano carissimo. Il fallo che concede il rigore all'Atalanta e sblocca la gara è una grossa ingenuità e compromette il piano tattico della squadra. Tanti errori anche nel secondo tempo.

Keita 6 - La barca affonda, lui prova come può a limitare i danni con il solito prezioso lavoro senza palla. Deciso nei contrasti, vince tanti duelli ma oggi non c'era nulla da fare. Dall'85' Ordonez sv

Estevez 6 - Si mette a fare il tergicristallo davanti alla difesa, limitando i danni e provando a contenere le discese dell'Atalanta. Non basta però ad evitare il passivo di 2-0 all'intervallo. Sostituito all'intervallo per il cambio tattico. Dal 46' Oristanio 5,5 - Va spesso all'uno contro uno, ma subisce la fisicità dei marcatori nerazzurri e non vince mai un duello. Gli mancano cattiveria e decisione per essere concreto.

Sorensen 5,5 - Nemmeno la sua corsa limita la gamba dei centrocampisti nerazzurri. Corre tanto, prova a inserirsi anche in avanti, ma non risulta mai efficace. Dal 64' Ondrejka 5,5 - Prova a mettersi in proprio con qualche tentativo da fuori, entra però a gara praticamente compromessa.

Delprato 6 - Uno degli ultimi a mollare. Nel primo tempo si sgancia in avanti più volte, per provare a dare la scossa ai compagni. Vince quasi tutti i corpo a corpo e limita i danni. Il ritorno a Bergamo è amaro, ma il suo contributo non è mancato.

Bernabé 5 - Pomeriggio storto per il catalano, che sembra sconnesso dalla partita. Non entra mai nel vivo del gioco, arriva spesso in ritardo e perde palloni sanguinosi, facendo partire contropiedi pericolosi dell'Atalanta.

Benedyczak 5,5 - La prima occasione della partita è il suo colpo di testa. Una spizzata precisa che scalda subito i guantoni di Carnesecchi. Il Parma poi va in difficoltà e il polacco resta troppo isolato rispetto ai compagni. Dal 46' Pellegrino 5,5 - Non è al top, ma combatte come un leone e si riesce più volte a rendere pericoloso. Si divora però il gol che poteva riaprire la partita, sliding doors del pomeriggio.

Carlos Cuesta 5,5 - L'approccio alla gara era stato impeccabile, ma sono veramente troppi gli errori individuali che condannano la sua squadra. Il piano tattico viene rovinato dal fallo di Britschgi, prova poi a cambiare modulo e sbilanciare la squadra in avanti ma lascia spazi e l'Atalanta va a nozze.