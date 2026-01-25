Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Atalanta-Parma 4-0, le pagelle: Krstovic cannibale, De Ketelaere è straripante

Atalanta-Parma 4-0, le pagelle: Krstovic cannibale, De Ketelaere è straripanteTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:20Serie A
Tommaso Rocca

ATALANTA

Carnesecchi 7 - Le sue parate sono decisive. Evita subito lo svantaggio con un buon intervento su Benedyczak, poi nella ripresa annulla Pellegrino con un grande intervento che spegne le speranze di rimonta del Parma.

Scalvini 6,5 - Deciso in tutti gli interventi, scherma tutti i tentativi del Parma e vince diversi duelli. Bravo anche quando si sgancia in avanti palla al piede, con personalità e coraggio.

Djimsiti 6 - Primo tempo di grande attenzione e leadership, guida bene la difesa e riesce a leggere i movimenti di Benedyczak a svariare sul fronte offensivo. Dal 46' Hien 6 - Il corpo a corpo con Pellegrino è maschio e spettacolare, l'argentino crea qualche problema ma con mestiere e scaltrezza lo svedese se la cava.

Ahanor 6,5 - Sembra un veterano, bravo nelle letture e non si fa spingere dagli entusiasmi. Sempre ordinato, con grande attenzione e coraggioso pure quando attacca. Nel finale Corvi gli nega la gioia del gol.

Zappacosta 6,5 - Motorino instancabile, arriva con costanza sul fondo e mette traversoni a ripetizione a servizio dei compagni. Ispirato e ancora una volta si conferma in ottima condizione fisica.

de Roon 7 - Il gol è il giusto premio per l'ennesima prova di sostanza e maturità. Copre bene in mezzo al campo ed è la guida di questa squadra. Detta i ritmi, mette leadership e comanda il centrocampo nerazzurro. Dal 79' Lookman sv

Ederson 6,5 - Ha due occasioni d'oro sotto porta, la prima se la divora nel primo tempo a tu per tu con Corvi. Manca l'appuntamento con il primo gol del suo campionato, ma con dinamismo e corsa fa entrambe le fasi.

Zalewski 6,5 - Scaltro in occasione del rigore guadagnato, anticipa Britschgi e si prende un fallo che cambia la partita. Attacca con continuità, attendo quando deve ripiegare. Dal 61' Bernasconi 6,5 - Mette il suo zampino sul quarto gol, entra con personalità e sforna diversi traversoni pericolosi.

De Ketelaere 7,5 - Fa tutto quello che vuole. Ogni volta che tocca palla fa impazzire la difesa del Parma. Giocate di qualità, che accendono il pubblico e che sono tanto spettacolari quanto incisive. L'esempio è la rete del 2-0, dove lavora benissimo e serve un assist al bacio per de Roon. Dal 73' Pasalic sv

Raspadori 6,5 - Esplode sotto la curva, per il suo primo gol in nerazzurro. Una rete facile, che però inaugura una seconda metà di stagione dove può esser protagonista. Sembra da subito ben inserito nel gruppo squadra, crescerà negli automatismi con i compagni.

Scamacca 6,5 - Perfetto dagli undici metri, sblocca la gara con un tiro dal dischetto che era pesante. Lavora bene dentro l'area, anche a servizio dei compagni. Da 61' Krstovic 7 - Entra con la furia negli occhi e chiude i giochi. Attacca con rabbia un pallone vagante e consente a Raspadori di segnare la prima rete con la nuova maglia. Nel finale arriva il gol, che è la giusta ricompensa per la mezz'ora devastante.

Raffaele Palladino 7,5 - Una grande vittoria, risposta di rabbia alla debalce in Champions. E' una vittoria pesante in ottica classifica, che può impattare positivamente sulla mentalità della squadra. Incide con i cambi e approfitta degli episodi, ma il vero capolavoro è sulla testa dei suoi giocatori.

PARMA

Corvi 6 - Incolpevole in occasione dei gol, prova a limitare i danni con qualche intervento sicuro ma la sua difesa concede troppo e alla fine raccoglie la palla dalla rete ben quattro volte.

Circati 5 - Il suo primo tempo è macchiato inevitabilmente dalla palla persa che spalanca la strada all'Atalanta per il 2-0. Un errore elementare in impostazione, che compromette una gara già molto complicata. Dal 46' Valeri 5,5 - Il suo ingresso in campo ancora una volta non sortisce gli effetti sperati. Non è il Valeri di inizio stagione, a parte un paio di cross la sua prestazione è tutt'altro che indimenticabile.

Troilo 5,5 - Si fa anticipare da Krstovic sul terzo gol, macchiando una buona prova. Vince diversi duelli e ha la grinta giusta per venire fuori da situazioni difficili. Serve un assist al bacio per Pellegrino, che spreca un'occasione che poteva riaprire la gara.

Valenti 5,5 - Soffre le giocate di un De Ketelaere straripante, che fa quello che vuole e lo mette in seria difficoltà. Non era un pomeriggio semplice, ma alla fine non sono i suoi errori a condannare il Parma.

Britschgi 5 - Qualche sporadico guizzo nella ripresa, ma non basta a cancellare le tante disattenzioni che al Parma costano carissimo. Il fallo che concede il rigore all'Atalanta e sblocca la gara è una grossa ingenuità e compromette il piano tattico della squadra. Tanti errori anche nel secondo tempo.

Keita 6 - La barca affonda, lui prova come può a limitare i danni con il solito prezioso lavoro senza palla. Deciso nei contrasti, vince tanti duelli ma oggi non c'era nulla da fare. Dall'85' Ordonez sv

Estevez 6 - Si mette a fare il tergicristallo davanti alla difesa, limitando i danni e provando a contenere le discese dell'Atalanta. Non basta però ad evitare il passivo di 2-0 all'intervallo. Sostituito all'intervallo per il cambio tattico. Dal 46' Oristanio 5,5 - Va spesso all'uno contro uno, ma subisce la fisicità dei marcatori nerazzurri e non vince mai un duello. Gli mancano cattiveria e decisione per essere concreto.

Sorensen 5,5 - Nemmeno la sua corsa limita la gamba dei centrocampisti nerazzurri. Corre tanto, prova a inserirsi anche in avanti, ma non risulta mai efficace. Dal 64' Ondrejka 5,5 - Prova a mettersi in proprio con qualche tentativo da fuori, entra però a gara praticamente compromessa.

Delprato 6 - Uno degli ultimi a mollare. Nel primo tempo si sgancia in avanti più volte, per provare a dare la scossa ai compagni. Vince quasi tutti i corpo a corpo e limita i danni. Il ritorno a Bergamo è amaro, ma il suo contributo non è mancato.

Bernabé 5 - Pomeriggio storto per il catalano, che sembra sconnesso dalla partita. Non entra mai nel vivo del gioco, arriva spesso in ritardo e perde palloni sanguinosi, facendo partire contropiedi pericolosi dell'Atalanta.

Benedyczak 5,5 - La prima occasione della partita è il suo colpo di testa. Una spizzata precisa che scalda subito i guantoni di Carnesecchi. Il Parma poi va in difficoltà e il polacco resta troppo isolato rispetto ai compagni. Dal 46' Pellegrino 5,5 - Non è al top, ma combatte come un leone e si riesce più volte a rendere pericoloso. Si divora però il gol che poteva riaprire la partita, sliding doors del pomeriggio.

Carlos Cuesta 5,5 - L'approccio alla gara era stato impeccabile, ma sono veramente troppi gli errori individuali che condannano la sua squadra. Il piano tattico viene rovinato dal fallo di Britschgi, prova poi a cambiare modulo e sbilanciare la squadra in avanti ma lascia spazi e l'Atalanta va a nozze.

Articoli correlati
Atalanta, Palladino: "Partita vinta da squadra. Contento della reazione" Atalanta, Palladino: "Partita vinta da squadra. Contento della reazione"
Atalanta, Krstovic: "Questa squadra è una famiglia. Con Scamacca nessun problema... Atalanta, Krstovic: "Questa squadra è una famiglia. Con Scamacca nessun problema su chi gioca"
Parma, Cuesta: "Prestazione sottotono. Ora serve andare avanti" Parma, Cuesta: "Prestazione sottotono. Ora serve andare avanti"
Altre notizie Serie A
Genoa, De Rossi: "Tre punti importantissimi. Sono state emozioni incredibili" Live TMWGenoa, De Rossi: "Tre punti importantissimi. Sono state emozioni incredibili"
Atalanta, Palladino: "Partita vinta da squadra. Contento della reazione" Live TMWAtalanta, Palladino: "Partita vinta da squadra. Contento della reazione"
Napoli, Manna: "Difficile fare mercato dovendo fare i conti come l'alchimista, ma... Napoli, Manna: "Difficile fare mercato dovendo fare i conti come l'alchimista, ma ci proviamo"
Atalanta, Krstovic: "Questa squadra è una famiglia. Con Scamacca nessun problema... Atalanta, Krstovic: "Questa squadra è una famiglia. Con Scamacca nessun problema su chi gioca"
Juventus, Chiellini su En-Nesyri: "Ha espresso dubbi sulla formula, questione chiusa"... Juventus, Chiellini su En-Nesyri: "Ha espresso dubbi sulla formula, questione chiusa"
Juventus, Di Gregorio: "Grazie a Spalletti ci siamo messi sul percorso giusto" Juventus, Di Gregorio: "Grazie a Spalletti ci siamo messi sul percorso giusto"
Parma, Cuesta: "Prestazione sottotono. Ora serve andare avanti" Live TMWParma, Cuesta: "Prestazione sottotono. Ora serve andare avanti"
Napoli, Manna presenta Giovane: "Ragazzo di prospettiva, spero che ci dia energie"... Napoli, Manna presenta Giovane: "Ragazzo di prospettiva, spero che ci dia energie"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
1 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
2 Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
3 Roma-Milan, le probabili formazioni: dopo l'Europa torna Malen, Allegri col dubbio Saelemaekers
4 Genoa-Bologna, le probabili formazioni: dubbio Norton-Cuffy, straordinari per Heggem
5 Il Como scopre anche Baturina. Fabregas: "Da fuori gli mangiavano la testa, non ha mollato"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta-Parma 4-0, le pagelle: Krstovic cannibale, De Ketelaere è straripante
Immagine top news n.1 Genoa-Bologna 3-2, le pagelle: Messias fa una magia, il rosso a Skorupski decisivo
Immagine top news n.2 Altri scontri sulle autostrade, questa volta tra tifosi di Lazio e Napoli: fermati 80 biancocelesti
Immagine top news n.3 Romagnoli saluta tutti dopo Lecce. Ma la Lazio smentisce: "Non è sul mercato, resta con noi"
Immagine top news n.4 Napoli, Neres rischia di tornare ad aprile e Giovane non basta. Ora una... Manna dal mercato
Immagine top news n.5 Napoli, Neres si opera. C'è lesione al tendine della caviglia: nei prossimi giorni volerà a Londra
Immagine top news n.6 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine top news n.7 Khephren Thuram suona la carica: "Col Napoli senza paura. Non andrei mai all'Inter"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.2 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.3 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.4 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Manna: "Difficile fare mercato dovendo fare i conti come l'alchimista, ma ci proviamo"
Immagine news Serie A n.2 Genoa, De Rossi: "Tre punti importantissimi. Sono state emozioni incredibili"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Krstovic: "Questa squadra è una famiglia. Con Scamacca nessun problema su chi gioca"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Chiellini su En-Nesyri: "Ha espresso dubbi sulla formula, questione chiusa"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Di Gregorio: "Grazie a Spalletti ci siamo messi sul percorso giusto"
Immagine news Serie A n.6 Parma, Cuesta: "Prestazione sottotono. Ora serve andare avanti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 21ª giornata: dopo i primi 45', il SudTirol può sorridere. Doppio vantaggio sul Padova
Immagine news Serie B n.2 Entella beffata per la difesa? Inserimento a sorpresa del Padova per Silletti del Team Altamura
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro-Sampdoria, le formazioni ufficiali: tra i pali blucerchiati c'è Martinelli titolare
Immagine news Serie B n.4 Adorante trascina il Venezia. Con numeri a oggi migliori di quelli centrati con la Juve Stabia
Immagine news Serie B n.5 Slitta ancora il fischio di inizio al 'Druso' per la neve. SudTirol-Padova spostata alle 16:30
Immagine news Serie B n.6 La neve cade sul 'Druso' di Bolzano: rinviato di 30' il fischio di inizio di SudTirol-Padova
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 23ª giornata: trema l'Ascoli ma vince. Ok Catania e Salernitana, notte fonda per la Pro Patria
Immagine news Serie C n.2 Il Giugliano si rinforza tra i pali. Vicino l'arrivo dell'ex Pontedera e Pro Sestro Santarelli
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 23ª giornata: dopo i primi 45', bene il Novara. Si complica la strada del Perugia
Immagine news Serie C n.4 Il Guidonia Montecelio la vittima preferita. Tenkorang del Ravenna torna al gol e batte i record
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 23ª giornata: il Team Altamura riprende l'Atalanta U23. L'Arezzo batte la Juve NG
Immagine news Serie C n.6 Audace Cerignola, dalla Juve Primavera arriva Bassino. Il difensore è in prestito secco
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Rossettini: "Col Genoa vittoria di cuore, che dà la spinta per gara con la Lazio"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 11ª giornata: Como Women sprecone, vince l'Inter. Bene anche il Napoli
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 11ª giornata: crolla la Ternana. La Roma batte di misura il Genoa, ma non si ferma
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: Dragoni, Viens e Brennskag-Dorsin nel tridente giallorosso
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 11ª giornata: questo pomeriggio, fari puntati su Como Women-Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Con la Lazio, oggi, la peggior gara della mia gestione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?