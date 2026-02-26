Da Sommer a De Vrij e Thuram: i giocatori in bilico all'Inter per l'estate. E Barella?

Aria di rinnovamento in casa Inter. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sono diversi i giocatori in bilico nella squadra di Cristian Chivu in vista della prossima estate. In ogni reparto, dalla porta alla difesa e dal centrocampo fino all'attacco, ci potrebbero essere diversi cambi, anche inaspettati, nel corso della prossima finestra dei trasferimenti.

Porta e difesa

In porta Sommer, secondo il quotidiano, saluterà da svincolato. Stesso discorso per Acerbi, De Vrij e Darmian. Resta da capire se un nuovo portiere sarà affiancato ancora da Josep Martinez, ottimo fin qui come secondo.

Centrocampo e attacco

In mediana Mkhitaryan si dovrebbe anche lui svincolare a giugno e difficilmente rimarrà. Attenzione poi a Calhanoglu, arrivato a un anno dalla scadenza di contratto e sempre seguito in Turchia. Probabile che l'Inter gli proponga un rinnovo e lui potrebbe anche restare un anno in più. Diouf al massimo può partire in prestito, ma anche Barella sarebbe in bilico: la Gazzetta dello Sport scrive che di fronte alla giusta offerta potrebbe anche partire. C'è poi Dumfries (con la solita clausola da 25 milioni) e Luis Henrique, per il quale si attendono eventuali offerte. In attacco promosso Pio Esposito e con lui Bonny. Chi può partire è Marcus Thuram, che ha avuto alti e bassi in questa stagione.