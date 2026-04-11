Atalanta, Percassi sulla crisi del calcio italiano: "Il talento c'è, serve aiuto dal governo"

L'ad dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Juventus valido per la 32^ giornata di Serie A.

Non era scontato qualche mese fa giocarsi una sfida del genere.

"Nel calcio non c'è mai nulla di scontato, tutte le cose ce le conquistiamo col lavoro. per noi è un grande orgoglio essere qui stasera e giocare questo tipo di partita".

Bello giocare stasera senza eccessive pressioni?

"Bello per la società e per i giocatori, ma soprattutto per il pubblico. Consapevoli del livello dell'avversario, sarà una partita difficile".

Alle porte la semifinale di Coppa Italia.

"Son tutte partite da vivere una alla volta, la cosa più importante è dare il massimo".

Quanto è difficile esportare il vostro modello?

"Tema di grande attualità, l'Atalanta ha la sua storia e vogliamo darle forza per il presente e il futuro. L'eliminazione dai Mondiali brucia, ma deve permettere al sistema di riflettere e sono fiducioso che ci siano degli elementi per ripartire. Vedo tanto talento nelle squadre giovanili, certamente c'è qualcosa che non funziona e servirà che il governo supporti il calcio: è un'industria che merita attenzione, tutti ci teniamo alla Nazionale e l'Italia deve essere una Nazione protagonista".