Atalanta, Raspadori: "La società ha dimostrato di volermi, è stato semplice inserirmi"

All'esordio da titolare con la maglia da titolare con l'Atalanta, Giacomo Raspadori ha trovato la sua prima rete in maglia nerazzurra. La sua rete, la terza del 4-0 contro il Parma, ha chiuso di fatto i giochi alla New Balance Arena. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN nel post gara:

Subito il gol, sei già in sintonia con i compagni. Subito dentro al mondo Atalanta?

“L’inserimento è stato semplice, sono stati bravi lo staff, i compagni e la società. Hanno dimostrato di volermi, mi hanno fatto sentire importante e per me è stato positivo. Tanti ragazzi già li conoscevo, li stimavo come calciatori e persone, quindi è stato semplice inserirmi. Penso che siamo riusciti a fare una prestazione completa, era quello che voleva il mister. Dobbiamo esser contenti di questa vittoria”.

Avete dimostrato di poter giocare in più posizioni dell'attacco, questa può essere la vostra forza? Stai già bene fisicamente, hai corso più di tutti oggi:

“Grazie per i complimenti, la richiesta del mister spinge per noi attaccanti a essere duttili e cercare gli spazi. Sappiamo quanto sia importante il nostro lavoro con e senza palla in questo modo di giocare, per un giocatore come me che ama svariare porta a potersi esprimere al meglio. C’è poi la bravura dei compagni, non sempre capita di fare un gol a porta vuota. Ringrazio Nikola quindi, sono contento che la prima partita in casa sia andata così. Ho ritrovato 90 minuti, da tanto non lo facevo. Mi mancava la continuità e sono andato oltre a quanto avrei potuto fare”.