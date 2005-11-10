L'Atalanta rialza la testa, contro il Venezia basta mezz'ora: 3-1 che mette nei guai Stroppa

Mezz'ora di grande Atalanta bastano e avanzano per battere il Venezia e interrompere un trend negativo che iniziava a farsi inquietante. Finisce 3-1, un'iniezione di fiducia in questa prima partita di un tour de force che ci condurrà alla prossima sosta nazionali. Nei guai ci finiscono i lagunari, troppo lascivi nel primo terzo di gara ma apprezzabili per la reazione e soprattutto sfortunatissimi nel secondo tempo, dove sono stati fermati da due pali e da un gol annullato per pochi centimetri. Il dato di fatto è, però, che la squadra è ancora a zero punti e il prossimo impegno sarà contro il Napoli. Da tenere d'occhio la posizione di Giovanni Stroppa, confermato poco prima della pausa nazionali ma ora in una situazione davvero precaria.

Primo tempo: ciclone nerazzurro in 30', Krstovic fa due reti e un assist

Il 4-2-3-1 che Maurizio Sarri ha deciso di varare sta portando i suoi frutti con il quartetto offensivo ben sorretto da Kessie ed Ederson e le fasce laterali che danno una mano accompagnando l'azione offensiva. Partita che si mette nei binari sperati per l'Atalanta praticamente subito: dopo 6' il risultato è di 2-0 per le reti di Kessie e Krstovic. L'ivoriano torna al gol con la Dea dopo 10 anni e lo fa pure bello: un pallonetto su Stankovic dopo essere stato servito in profondità da Krtovic. Il montenegrino poi trova la gioia personale raccogliendo un corner dalla destra di Elmas e trasformandolo in gol con un bel colpo di testa. Sempre Krstovic fa il 3-0 al 30' con azione nata da un pallone recuperato da Bellanova, proseguito con Rowe che si fa respingere il tiro da Stankovic ma ecco il centravanti che è pronto a raccogliere la ribattuta e a segnare con la punta. Il Venezia riesce a rialzare la testa al 37': cross dalla sinistra di Sagrado, Zappacosta buca l'inserimento sull'out opposto di Hainaut che ringrazia e di testa supera Carnesecchi.

Venezia fermo al palo, per due volte

Secondo tempo che vede un Venezia in crescendo, sfruttando la veloicità di Yeboah e Adams, ma incredibilmente sfortunato: i due attaccanti centrano un palo a testa tra il 54' e il 56' e al 61' Adams segnerebbe anche ma viene colto in fuorigioco di poco. Atalanta che finisce in un frullatore per diversi minuti e come se non bastasse si fanno male Bellanova e Scalvini. Le occasioni da gol fioccano, le avrebbe anche la Dea con Krstovic vicinissimo a portarsi a casa il pallone. Nerazzurri costretti a giocare in dieci dall'89' per l'espulsione di Elmas a causa di un brutto e incomprensibile fallo da dietro. Rimane però troppo poco tempo al Venezia per centrare l'impresa.