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Atalanta-Venezia 3-1, le pagelle: Krstovic è devastante. Juan Jesus va in confusione

Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 20:29Serie A
12.10.2026 20:29Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo tre sconfitte consecutive, l'Atalanta si rialza battendo e inguaiando il Venezia. Finisce 3-1 per la rete di Kessie e la doppietta di Krstovic. Hainaut accorcia le distanze per i lagunari, che nella ripresa sono sfortunatissimi e centrano due pali. Ora la posizione di Giovanni Stroppa è sempre più traballante.

LE PAGELLE DELL'ATALANTA (a cura di Gaetano Mocciaro)

Carnesecchi 6 - Non può nulla sul gol del Venezia.

Bellanova 7 - Ispirato. Fa bene entrambe le fasi, anticipa le mosse avversarie e avvia l'azione del 3-1 con un gran recupero. Quasi manda in gol Krstovic nel secondo tempo. Dal 67' Bernasconi sv

Kristensen 6,5 - Il tandem del Venezia non riesce mai a entrare in area, grazie anche al lavoro difensivo col danese molto bravo nel murare le giocate avversarie.

Scalvini 6 - Ordinato, bene nei contrasti e nel gioco aereo. Si fa male ed è costretto all'uscita anticipata. Dal 67' Kolasinac sv.

Zappacosta 5,5 - Si adatta come terzino sinistro e lascia passare Hainaut in occasione del gol del Venezia.

Kessie 6,5 - A dicembre 2016 il suo ultimo gol con la Dea, mentre allargando il discorso con la Serie A non andava a segno dal pomeriggio dello scudetto del Milan. Torna tra i marcatori facendolo alla grande: pallonetto da 10 leggiadro, poi fa valere la sua fisicità. Dal 76' Gaetano sv.

Ederson 6 - Viene a prendersi la palla al limite dell'area, ispirando la manovra offensiva e facendosi apprezzare pe i cambi gioco.

Elmas 5,5 - Schierato esterno d'attacco gioca fondamentalmente una gara di sacrificio dove arretra anche nella porzione di campo del terzino, facendo un grande lavoro. Dai suoi piedi l'assist per il 2-0. Voto che scende sotto la sufficienza per l'ingenuità nei minuti finali che gli costa il cartellino rosso.

De Ketelaere 6 - Sarri disegna il 4-2-3-1 per esaltarlo, il belga ha qualche buona giocata e fa da sponda a Krstovic nell'azione che porta all'1-0 di Kessie. Dal 60' Samardzic 6 - Pochi palloni toccati, ma buoni.

Rowe 6 - L'inglese non è sempre preciso in fase d'appoggio, riesce comunque a disegnare palloni pericolosi e contribuire al tris nerazzurro. Dal 76'0 Zalewski sv

Krstovic 7,5 - Le due settimane con le nazionali hanno fatto evidentemente bene ai montenegrini. L'atalantino nella prima mezz'ora è devastante: ispira Kessie per l'1-0 poi segna una doppietta di livello.

Allenatore: Maurizio Sarri 6,5 - Dopo tre sconfitte consecutive decide di cambiare assetto e viene ripagato anche se nel secondo tempo la squadra rischia un po' troppo.

- - -

LE PAGELLE DEL VENEZIA (a cura di Matteo Selli)

Stankovic 5,5- Non ha colpe sui gol, quando invece interviene lo fa bene, tenendo vivi i suoi.

Halhal 5- Salva un gol sulla linea e ne sfiora uno nell’altra area. Difensivamente però è più che rivedibile.

Juan Jesus 5- Non riesce a mettere in campo la leadership che serve ai suoi, soffre tantissimo l’attacco atalantino e va in confusione.

Moreno 5- Kristovic lo fa impazzire. Perde costantemente i duelli fisici e non si impone mai. Dall'83' Schingtienne sv.

Hainaut 6,5- Segna un bel gol ed è senza dubbio il più positivo dei suoi. Mette costantemente in difficoltà Zappacosta.

Kike Perez 5- Evanescente anche la sua prova. Dovrebbe salire in cattedra con la sua ottima tecnica, ma non si accende praticamente mai.

Sohm 5,5 - Fisicamente soffre Kessiè ed Ederson. Non riesce a creare superiorità a centrocampo per i suoi.

Basic 5- Timido. Qualche buon cross, ma poco altro per una mezzala che dovrebbe dare più dinamismo alla manovra di Stroppa. Dall’83’ Helgason sv.

Correia sv. Dall’8’ Sagrado 6- Ingresso difficile il suo, stressato dalla velocità di Zappacosta. Bravo a servire l’assist per il gol di Hainaut.

Yeboah 6- Predica nel deserto. Scende spesso a centrocampo per giocare palloni che altrimenti difficilmente gli arriverebbero. Nella ripresa colpisce un palo che avrebbe riaperto definitivamente la partita. Dall’87’ Rrahmani sv.

Adams 5 - Dopo un primo tempo in cui è spettatore non pagante, nella ripresa segna un bel gol che gli viene annullato e trova le trame con Yeboah che avrebbe dovuto avere dall’inizio. Dall’83’ Lauberbach sv .

Allenatore: Giovanni Stroppa 5 - Dopo un primo tempo disastroso i suoi giocano un ottimo secondo tempo, che però non basta ad evitare la sesta sconfitta in altrettante partite. Momento complicatissimo per i lagunari, con la classifica che comincia ad essere veramente brutta.

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