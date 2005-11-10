Torino, Comuzzo: "Siamo sempre andati sotto, adesso invertiamo la tendenza"
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Simone Lorini
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Oggi alle 20:30Serie A
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12.10.2026 20:30Serie A
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Ai microfoni di Sky Sport, il difensore del Torino Pietro Comuzzo ha parlato così della sfida di stasera contro l'Udinese: "Dobbiamo fare una partita decisa e vincere, perché questa partita conta abbastanza. I tre punti ci darebbero una spinta diversa, una partita che va affrontata nella maniera giusta e portata alla nostra parte. Siamo sempre andati sotto, vogliamo e dobbiamo cercare di passare in vantaggio: dobbiamo limare i nostri errori, a volte banali. Se fossero di reparto sarebbe più facile, ci stiamo lavorando".
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