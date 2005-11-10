Petrachi: "Conoscenze finite, ora serve un Toro con identità precisa. Abate lavora bene"
Simone Lorini
Ai microfoni di Sky Sport, il ds del Torino Gianluca Petrachi ha parlato così del momento del Torino a pochi minuti prima della discesa in campo "Adesso il mister ha tutti i giocatori a disposizione e sta facendo valutazioni più profonde e si è reso conto che con la difesa a quattro riusciamo a sviluppare meglio, sono tutte valutazioni".
Il patron Cairo si aspettava di più. Cosa manca al Toro?
"Quando si cambia e si cambia tanto, il tempo è necessario. Siamo arrivati al punto che le conoscenze sono finite, c'è una percezione che il tecnico stia capendo cosa i giocatori possono dare. Mi auguro si veda un Toro con una identità più precisa".
Cosa l'ha colpita di Abate?
"La categorie bisogna affrontarle e conoscerle, anche lui ha pagato dazio da questo punto di vista. Serve il tempo giusto di capire la categoria, ha idee ed entusiasmo e deve riuscire a metterle in pratica e trasformarle in convizione da trasferire alla squadra. Sta lavorando molto bene e sono convinto che la squadra c'è e che oggi farà una grande partita".
Cosa ha fatto risbocciare l'amore tra Cairo e Petrachi?
"Siamo stati quattro anni a non sentirci perché c'erano stati incomprensioni e poi un amico ci ha fatto riunire. Poi c'è stato un chiarimento col presidente, il Torino era in difficoltà e ho accettato di ributtarmi nella mischia. Cacciamani? Solo una proposta importantissima ci avrebbe convinto a cederlo, non è arrivata e quindi abbiamo rinnovato il contratto con grande felicità".