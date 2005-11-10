Petrachi: "Conoscenze finite, ora serve un Toro con identità precisa. Abate lavora bene"

Ai microfoni di Sky Sport, il ds del Torino Gianluca Petrachi ha parlato così del momento del Torino a pochi minuti prima della discesa in campo "Adesso il mister ha tutti i giocatori a disposizione e sta facendo valutazioni più profonde e si è reso conto che con la difesa a quattro riusciamo a sviluppare meglio, sono tutte valutazioni".

Il patron Cairo si aspettava di più. Cosa manca al Toro?

"Quando si cambia e si cambia tanto, il tempo è necessario. Siamo arrivati al punto che le conoscenze sono finite, c'è una percezione che il tecnico stia capendo cosa i giocatori possono dare. Mi auguro si veda un Toro con una identità più precisa".

Cosa l'ha colpita di Abate?

"La categorie bisogna affrontarle e conoscerle, anche lui ha pagato dazio da questo punto di vista. Serve il tempo giusto di capire la categoria, ha idee ed entusiasmo e deve riuscire a metterle in pratica e trasformarle in convizione da trasferire alla squadra. Sta lavorando molto bene e sono convinto che la squadra c'è e che oggi farà una grande partita".

Cosa ha fatto risbocciare l'amore tra Cairo e Petrachi?

"Siamo stati quattro anni a non sentirci perché c'erano stati incomprensioni e poi un amico ci ha fatto riunire. Poi c'è stato un chiarimento col presidente, il Torino era in difficoltà e ho accettato di ributtarmi nella mischia. Cacciamani? Solo una proposta importantissima ci avrebbe convinto a cederlo, non è arrivata e quindi abbiamo rinnovato il contratto con grande felicità".