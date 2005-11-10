Torino, Petrachi: "Abbiamo lavorato bene, ora ci aspettiamo di vedere un’identità"

Alla vigilia del match tra Torino e Udinese, valevole per la 6ª giornata di Serie A, il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sulla condizione della squadra dopo la sosta di campionato e sul lavoro svolto con il mister.

Direttore, una pausa molto lunga e insolita rispetto a come eravamo abituati a vivere il calendario. Ci racconta come avete lavorato e come avete vissuto questo periodo, spiegandoci anche la scelta di non disputare amichevoli con altre squadre?

"In realtà le amichevoli le abbiamo fatte con la nostra formazione Primavera. Abbiamo preferito rimanere a Torino e non girare perché avevamo bisogno di far lavorare bene i ragazzi e soprattutto far conoscere meglio i giovani della Primavera al mister, visto che attingiamo tanto dal settore giovanile. Era un modo per vederli al cospetto della prima squadra. Abbiamo disputato due partite con la Primavera nei due sabati antecedenti a questo incontro. Si è lavorato bene, si è messa forza e benzina nel motore a quei giocatori che erano arrivati l'ultimo giorno di mercato e che avevano sicuramente bisogno di mettere un po' di forza. Adesso c'è la prova del nove, che è quella del campo".

Ha citato i giocatori arrivati nella parte finale del mercato, elementi importanti e potenzialmente titolari. Mister Abate ha avuto queste settimane per lavorare con il gruppo quasi al completo, ad eccezione dei nazionali: quanto siete soddisfatti finora e cosa vi aspettate nelle prossime settimane, considerando anche i molti impegni casalinghi?

"Sicuramente adesso il mister ha tutti a disposizione e una profonda conoscenza della rosa che prima naturalmente non aveva, perché purtroppo quando i giocatori arrivano tardi si fa fatica ad assemblarli in un contesto di squadra. Ora si è lavorato con una piena conoscenza dei calciatori, quindi l'aspettativa è quella di vedere un'identità fondata sul lavoro settimanale in cui mister Abate crede e che sta cercando di trasferire alla squadra".