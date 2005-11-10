Comuzzo: "A Udine sono di casa, ma felicissimo di essere al Torino"

Poco prima del fischio d'inizio della sfida tra Torino e Udinese, valevole per la 6ª giornata di Serie A, il difensore granata Pietro Comuzzo è intervenuto ai microfoni di DAZN per condividere le sue sensazioni a pochi minuti dall'inizio della gara.

Questa per lei non può essere una partita come le altre. Che emozioni prova ad affrontare l'Udinese?

"Io sono andato all'Udinese che ero bambino e ho fatto lì 5-6 anni, giocando anche insieme a mio fratello. Quindi per me Udine è casa, sono nato là. Allo stesso tempo, però, sono felicissimo di essere al Torino e stasera cercheremo di dare il massimo per riuscire a prendere questi tre punti e fare una grande stagione".