Bayern, Kompany annuncia: problema al polpaccio per Kane. Cosa filtra verso l'Atalanta

Harry Kane non ce la fa. Il centravanti inglese del Bayern Monaco, da 45 gol stagionali tra tutte le competizioni, ha "ricevuto un colpo al polpaccio e non si è ancora ripreso", ha dichiarato l'allenatore Vincent Kompany prima della partita di domani contro il Borussia Monchengladbach: "È solo un colpo, nulla di serio. Ma forse ci è mancato proprio quest'ultimo giorno per il recupero".

L'andata degli ottavi di finale di Champions League in casa dell'Atalanta intanto è vicina (10 marzo, ore 21), ma Kompany si è mostrato sereno circa le condizioni di Kane. Il belga ha affermato che Kane non salterà l'impegno di Bergamo: "Non credo. Dalla mia mimica facciale potete vedere che sono piuttosto rilassato", le parole riportate da Kicker. Rimangono invece ancora ai box Hiroki Ito e Alphonso Davies. Un recupero fondamentale invece in Bundesliga contro il 'Gladbach è quello di Manuel Neuer: "È in forma", ha svelato Kompany.

Aveva rimediato una lesione muscolare al polpaccio sinistro nella partita contro il Werder Brema del 14 febbraio (3-0) ed era stato sostituito all'intervallo, saltando forzatamente le partite con l'Eintracht Francoforte (3-2) e il Klassiker contro il Borussia Dortmund (3-2). Mentre il momento clou della stagione si avvicina, tra Champions e campionato, mentre la semifinale di Coppa di Germania attende ad aprile. "È stato strano non avere turni infrasettimanali. Quello che ci aspetta ora è ciò a cui siamo abituati. Abbiamo la rosa per affrontare queste partite", la conclusione del tecnico del Bayern Monaco.