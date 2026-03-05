Sta saltando André al Milan, c'è l'arbitro per il derby di domenica: le top news delle 13

Sta saltando la trattativa tra Milan e Corinthians per il centrocampista André. Dopo che nel fine settimana l'affare sembrava ormai fatto e in dirittura d'arrivo, negli scorsi giorni il club brasiliano ha alzato le proprie richieste fino a oltre 20 milioni di euro, dalle iniziali che si attestavano a circa 12.

L'Associazione Italiana Arbitri ha designato i direttori di gara per le partite della 28^ giornata di Serie A. Naturalmente focus sul derby di Milano: la sfida tra Milan e Inter del Meazza sarà diretta da Daniele Doveri, coadiuvato dagli assistenti di campo Baccini e Berti e dal quarto uomo Marchetti. Al VAR c'è Abisso, come AVAR Di Bello.

In vista ci sono anche i playoff per i Mondiali e la possibile doppia sfida che attende l'Italia di Gattuso, che in caso di successo contro l'Irlanda del Nord se la vedrà contro la eventuale vincente tra Bosnia e Galles nell'ultimo atto. Tra i protagonisti attesi c'è Alessandro Bastoni, che il ct vuole al massimo della forma fisica e mentale. E quindi, nei giorni subito dopo le polemiche di Inter-Juventus, ci ha personalmente parlato con il calciatore, che pare aver dato le giuste risposte.

Non esistono clausole anti-Serie A nel contratto di Victor Osimhen con il Galatasaray. Almeno questo è quanto ha dichiarato nelle scorse ore Dursun Ozbek, presidente del club turco: "Non esiste una clausola di uscita nel contratto di Osimhen. È un calciatore di enorme successo che servirà il Galatasaray per molti anni".