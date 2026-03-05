L’Udinese è nella top ten dell’Atalanta. All’andata c’è stata la vendetta dell’ex

Nella top ten delle più larghe vittorie casalinghe dell’Atalanta in campionato, A più B, l’Udinese non solo è l’unica compagine a comparire più volte, ma s’aggiudica anche la – non invidiabile – prima posizione.

Nel 1931-1932, al secondo turno, terminò con un 7-0. Non c’è match con un vantaggio maggiore per la Dea. In quinta piazza, poi, rintracciamo il 7-1 alla nona giornata del 2019-2020. Un paio di gradini più sotto, settima, c’è la sfida al 28esimo turno del 1953-1954, sfida che terminò con un 6-0.

E proprio sabato pomeriggio, in occasione del prossimo Atalanta-Udinese, il calendario 2025-2026 indicherà la giornata numero 28.

Non è tutto.

Anche nel 1951-1952 l’incrocio andò in scena in questo particolare turno del torneo e fu 3-0.

Insomma, è sempre finita con una scorpacciata di reti nerazzurre.

Più in generale sono 44 gli incontri disputati a Bergamo. Le vittorie per l’Atalanta ammontano a 18, i pareggi a 21, mentre i successi dell’Udinese sono 7. Sul fronte marcature è 75-38 per gli orobici sui friulani.

Nella classifica generale fra i due club ci sono dieci lunghezze.

Atalanta a quota 45 (12V – 9X – 6P con 37GF e 24GS), 28 dei quali in casa (8V – 4X – 2P con 22GF e 11GS). Dopo 9 risultati utili consecutivi (7V – 2X) è arrivato il KO a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Udinese che si trova a 35 (10V – 5X – 12P con 31GF e 39GS), di cui 16 in trasferta (5V – 1X – 7P con 15GF e 21GS). Dopo 3 sconfitte in fila è arrivato il 3-0 sulla Fiorentina.

All’andata fu 1-0 per i bianconeri con la firma dell’ex Nicolò Zaniolo.

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)

44 incontri disputati

18 vittorie Atalanta

21 pareggi

7 vittorie Udinese

75 gol fatti Atalanta

38 gol fatti Udinese

PRIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO

Atalanta-Udinese 3-3, 18° giornata 1930/1931

ULTIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO

Atalanta-Udinese 2-1, 12° giornata 2024/2025