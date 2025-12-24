Serie A, la Flop 11 della 16ª giornata: Okoye guida il disastro Udinese
Fioccano i voti bassi nel 16° turno di Serie A dove inevitabilmente domina nella Flop 11 l'Udinese. I friulani sono stati travolti dalla Fiorentina che prima di domenica non aveva mai vinto una partita in questo campionato. Tutto è partito da Okoye che si è fatto espellere dopo pochi minuti: inevitabile il 3 in pagella per come ha condizionato la partita. Complessivamente sono 5 i giocatori bianconeri presenti. Questo il 4-3-3 scelto dalla redazione:
Maduka Okoye - (Udinese) 3
Thomas Kristensen - (Udinese) 4.5
Yerry Mina - (Cagliari) 4.5
Federico Ceccherini - (Cremonese) 5
Josh Doig - (Sassuolo) 4.5
Jesper Karlstrom - (Udinese) 4.5
Bryan Cristante - (Roma) 5
Michel Adopo - (Cagliari) 4.5
Nicolò Zaniolo - (Udinese) 4.5
Keinan Davis - (Udinese) 4.5
Daniel Maldini - (Atalanta) 5
SERIE A - 16ª GIORNATA
Lazio - Cremonese 0-0
Juventus - Roma 2-1
44' Conceiçao (J), 70' Openda (J), 75' Baldanzi (R)
Cagliari - Pisa 2-2
45' rig. Tramoni (P), 59' Folorunsho (C), 71' Kilicsoy (C), 89' Moreo (P)
Sassuolo - Torino 0-1
66' rig. Vlasic
Fiorentina - Udinese 5-1
21' Mandragora (F), 42' Gudmundsson (F), 45' + 5 Ndour (F), 56' e 69' Kean (F), 66' Solet (U)
Genoa - Atalanta 0-1
90' + 4 Hien
Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)
Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)
CLASSIFICA
1. Inter 33
2. Milan 32
3. Napoli 31
4. Roma 30
5. Juventus 29
6. Bologna 25
7. Como 24
8. Lazio 23
9. Atalanta 22
10. Sassuolo 21
11. Udinese 21
12. Cremonese 21
13. Torino 20
14. Lecce 16
15. Cagliari 15
16. Parma 14
17. Genoa 14
18. Hellas Verona 12
19. Pisa 11
20. Fiorentina 9
MARCATORI
8 reti: Lautaro Martinez (Inter)
7 reti: Pulisic (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone e Vlasic (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)