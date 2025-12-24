Serie A, la Flop 11 della 16ª giornata: Okoye guida il disastro Udinese

Fioccano i voti bassi nel 16° turno di Serie A dove inevitabilmente domina nella Flop 11 l'Udinese. I friulani sono stati travolti dalla Fiorentina che prima di domenica non aveva mai vinto una partita in questo campionato. Tutto è partito da Okoye che si è fatto espellere dopo pochi minuti: inevitabile il 3 in pagella per come ha condizionato la partita. Complessivamente sono 5 i giocatori bianconeri presenti. Questo il 4-3-3 scelto dalla redazione:

Maduka Okoye - (Udinese) 3

Thomas Kristensen - (Udinese) 4.5

Yerry Mina - (Cagliari) 4.5

Federico Ceccherini - (Cremonese) 5

Josh Doig - (Sassuolo) 4.5

Jesper Karlstrom - (Udinese) 4.5

Bryan Cristante - (Roma) 5

Michel Adopo - (Cagliari) 4.5

Nicolò Zaniolo - (Udinese) 4.5

Keinan Davis - (Udinese) 4.5

Daniel Maldini - (Atalanta) 5

SERIE A - 16ª GIORNATA

Lazio - Cremonese 0-0

Juventus - Roma 2-1

44' Conceiçao (J), 70' Openda (J), 75' Baldanzi (R)

Cagliari - Pisa 2-2

45' rig. Tramoni (P), 59' Folorunsho (C), 71' Kilicsoy (C), 89' Moreo (P)

Sassuolo - Torino 0-1

66' rig. Vlasic

Fiorentina - Udinese 5-1

21' Mandragora (F), 42' Gudmundsson (F), 45' + 5 Ndour (F), 56' e 69' Kean (F), 66' Solet (U)

Genoa - Atalanta 0-1

90' + 4 Hien

Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)

Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 33

2. Milan 32

3. Napoli 31

4. Roma 30

5. Juventus 29

6. Bologna 25

7. Como 24

8. Lazio 23

9. Atalanta 22

10. Sassuolo 21

11. Udinese 21

12. Cremonese 21

13. Torino 20

14. Lecce 16

15. Cagliari 15

16. Parma 14

17. Genoa 14

18. Hellas Verona 12

19. Pisa 11

20. Fiorentina 9

MARCATORI

8 reti: Lautaro Martinez (Inter)

7 reti: Pulisic (Milan)

6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone e Vlasic (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)