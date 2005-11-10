Sarri non si discute. Ma una vittoria lo aiuterebbe a prendersi davvero l'Atalanta

Stasera la 10^ giornata di Serie A sarà completata dalla partita della New Balance Arena tra i padroni di casa dell'Atalanta e il Parma. Nessuna delle due squadre ha iniziato la propria stagione come si sarebbe aspettato, di sicuro sono però i bergamaschi ad essere maggiormente delusi, soprattutto in virtù delle scelte operate nella scorsa sessione estiva di calciomercato.

13 punti in 9 partite

Il corso di Maurizio Sarri sulla sponda nerazzurra di Bergamo deve ancora iniziare davvero: questa è la sensazione che si raccoglie per la maggiore chiedendo a chi di dovere, a chi vive la quotidianità dei campi d'allenamento di Zingonia. Un concetto che è comunque rintracciabile anche nell'osservazione delle singole partite dei nerazzurri, se non direttamente appellandosi alla classifica, che racconta come la Dea veleggi al 13° posto attuale in Serie A, con 13 punti raccolti nelle prime 9 partite, dovendo però recuperare un match su quasi tutte. Lo scenario migliore, in caso di vittoria, racconta comunque della possibilità di raggiungere l'8° posto, alla pari con il Napoli e Bologna. Non ancora la dimensione sperata dai Percassi.

Panchina non a rischio

Per l'ennesima volta, ripetiamo che la panchina di Sarri non viene giudicata a rischio da parte di chi conta di più, ovvero dei dirigenti (su tutti Giuntoli) e della proprietà. Certo è che un successo con il Parma, ed i conseguenti tre punti, potrebbero dare una mano a trovare un po' più di serenità, quella che serve per potersi davvero prendere appieno l'Atalanta.