Atalanta, Sarri: "Sugli infortuni valuteremo, spero qualcuno di ritrovarlo prima"

"Noi siamo ambiziosi e vogliamo costruire le basi per un nuovo e grande ciclo". Parla chiaro Maurizio Sarri, nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Parma, soffermandosi tra le altre cose anche sul tema degli infortuni che hanno colpito la squadra nerazzurra: "Ho tutti i dati fisici di questi anni da quando ho cominciato ad allenare: quella che ha corso di meno è stato il Chelsea nonostante si dica che in Premier League si corra di più. Il volume nostro è più alto sulla corsa, poi è chiaro che la qualità della rosa può fare la differenza: noi nelle ultime partite abbiamo fatto numeri di altissimo livello come contro il Frosinone. Noi abbiamo una media di 59 minuti di tempo effettivo sui 41 di quel match: in 18 minuti in meno abbiamo fatto gli stessi numeri delle altre partite. Su questo aspetto la squadra sta facendo numeri fisici importanti. Sugli infortuni valuteremo, spero qualcuno di ritrovarlo prima, anche perché 3 partite in 6 giorni sono tanti".

Come si fa da un punto di vista emotivo come si esce da questa situazione?

"Stiamo valutando tutto: noi abbiamo avuto tanti infortuni soprattutto nel periodo delle Nazionali, e quindi è necessario farsi trovare pronti. Il calendario non ci aiuta, anche perché le squadre giocano ripetutamente. Tutto ci deve condurre poi per non ripetere certi errori in futuro. Lo staff mio e della società sta cercando di trovare una linea per evitare nuovamente questa situazione in futuro".

Come si fa a tenere alta l'attenzione di fronte a certe partite?

"Il Parma è tra quelle squadre di bassa classifica che però ha preso meno gol. Sicuro non è una partita facile, sarà la solita lotta nella quale bisognerà entrare in campo umili, e soprattutto lucidi: pronti ad ogni difficoltà. Poi ci sono gli aspetti positivi, questa è una squadra che sta reagendo all'interno delle partite nei momenti difficili".