Atalanta, Scalvini: "Dobbiamo continuare così, vietato esser leziosi"
All'intervallo di Atalanta-Parma, Giorgio Scalvini è intervenuto ai microfoni di DAZN. I nerazzurri sono avanti 2-0 dopo il primo tempo. Queste le sue parole:
"Abbiamo fatto quello che il mister ci ha chiesto, atteggiamento e mentalità dovevano essere giusti, adesso dobbiamo continuare. Non bisogna esser leziosi, bisogna andare a due mila e continuare così".
