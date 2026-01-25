Atalanta, Scalvini: "Dobbiamo continuare così, vietato esser leziosi"

All'intervallo di Atalanta-Parma, Giorgio Scalvini è intervenuto ai microfoni di DAZN. I nerazzurri sono avanti 2-0 dopo il primo tempo. Queste le sue parole:

"Abbiamo fatto quello che il mister ci ha chiesto, atteggiamento e mentalità dovevano essere giusti, adesso dobbiamo continuare. Non bisogna esser leziosi, bisogna andare a due mila e continuare così".