Atalanta, Scalvini: "La delusione per l'eliminazione in coppa si trasformi in rabbia agonistica"

“La sconfitta in coppa Italia contro la Lazio è stata una brutta batosta perché credevamo tanto nella vittoria del trofeo. Tra l’altro abbiamo giocato un’ottima gara. Il mister ha lavorato molto sotto il profilo psicologico e ci ha chiesto di trasformare la delusione in rabbia agonistica per chiudere al meglio la stagione. Palestra? Bravissimo ragazzo, siamo molto amici e ci sentiamo periodicamente. Ero convinto avesse qualità importanti e le ha dimostrate al 100%. Gli auguro il meglio per la sua carriera”. Queste le parole di Scalvini, difensore dell'Atalanta, ai microfoni di DAZN. Di seguito le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez,Obert; Adopo, Gaetano, Deiola (C); Folorunsho; Esposito, Mendy. A disposizione: Sherri, Ciocci, Palestra, Kilicsoy, Raterink, Belotti, Albarracin, Dossena, Sulemana, Liteta, Zappa, Borrelli, Trepy.

Allenatore: Fabio Pisacane

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi: Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. A disposizione: Pardel, Sportiello; Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Samardzic, Ederson, Obric, Zalewski, Ahanor, Krstovic.

Allenatore: Raffaele Palladino