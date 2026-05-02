Genoa, Vasquez: "Orgoglioso della squadra, dobbiamo finire bene questo campionato"

Johan Vasquez, capitano del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio a reti bianche sul campo dell'Atalanta: "Sono orgoglioso di tutta la squadra, ci meritiamo questo punto e questo finale. Stiamo capendo il campionato e dobbiamo finirlo bene. La Serie A è difficile, non è facile prendere la strada giusta quando inizi male, ma abbiamo alzato la testa nel momento giusto. Siamo venuti qua con lo spirito di rivalsa dopo la gara d'andata ed è stato un buon punto per noi. Pensare al Mondiale ora è difficile, proviamo a finire bene il campionato mettendoci a disposizione fino alla fine. Dobbiamo farci trovare sempre pronti".