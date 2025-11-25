Atalanta, Scamacca: "
TUTTO mercato WEB
Domani ci sarà Francoforte-Atalanta: gara fondamentale per i nerazzurri che proveranno a conquistare il 4° risultato utile consecutivo in Champions League, nonostante il rendimento sottotono in campionato. Ecco le dichiarazioni del centravanti orobico Gianluca Scamacca in conferenza stampa.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Le più lette
3 Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Ora in radio
Primo piano
Mondiali 2026, sorteggio il 5 dicembre: il regolamento ufficiale. Italia in quarta fascia (se ci sarà)
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile