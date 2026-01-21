TMW Il mercato del Napoli (per ora) resta a saldo zero: cosa ha deciso il consiglio federale

Il mercato del Napoli, per ora, resta costretto al saldo zero e probabilmente sarà così fino alla fine di questa sessione invernale. È, in estrema sintesi, il risultato del consiglio federale straordinario tenutosi quest’oggi in via telematica, dopo la convocazione urgente richiesta dalla Lega Calcio Serie A a margine dell’assemblea dei club tenutasi lunedì, come vi avevamo anticipato nella serata di ieri.

Il consiglio, secondo quanto raccolto da TMW, ha condiviso la proposta di modifica delle norme federali avanzata dalla Lega, che però non è arrivata all’unanimità: 16 voti favorevoli, uno contrario (Milan) e tre astenute (Inter, Juventus e Roma). E questo è un nodo centrale della questione: per modificare le NOIF in corso di sessione di calciomercato, il consiglio federale ha infatti chiesto alla Lega Calcio Serie A di raccogliere formalmente la rinuncia, da parte delle società contrarie e astenute, a qualsiasi ipotesi di azione futura nei confronti dello stesso consiglio federale. Sotto questo profilo, infatti, si porrebbe un tema di possibile responsabilità personale dei consiglieri.

Da capire adesso come e in quali tempi risponderà la Lega: l’assemblea di lunedì ha avuto toni molto accesi, con De Laurentiis molto duro nei confronti di alcuni colleghi presidenti. Allo stesso tempo, la contrarietà delle altre big (compreso il Milan) era incentrata non sulla sostanza - cioè sulla possibilità di sbloccare le liquidità accantonate da ADL per ripianare l’indicatore del costo del lavoro allargato -, ma sulle tempistiche: inopportuno, da questo punto di vista, modificare le norme in corso di stagione e di mercato. Seguiranno aggiornamenti, anche se è molto probabile che la vicenda finisca su un binario morto.