Venezia, Antonelli: "Vogliamo la A il prima possibile. Mercato? Per il presente e il futuro"

Ospite dei microfoni di LaC TV, Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, ha parlato del progetto lagunare che vedere il club veneto lottare per la promozione diretta in Serie A:

"Cerchiamo di proseguire il percorso di crescita di una società che vuole tornare il prima possibile nel massimo campionato e ridefinire la sua storia. Ci piace lavorare con ragazzi di nostra proprietà e creare, col tempo, un vero e proprio DNA Venezia. In questo, il nostro allenatore è perfetto".

Sulla complessità del campionato di Serie B, poi, afferma: "Questo è un torneo molto difficile, ma il Venezia deve concentrarsi su se stesso e sulla propria mentalità. L’obiettivo è vincere il più possibile senza perdere concentrazione".

Infine una battuta anche sul calciomercato: "Abbiamo in mente di fare qualche operazione, sia per il presente sia per il futuro".