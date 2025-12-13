Scamacca ha già superato Zampagna per media gol: è il 6º italiano nella storia nerazzurra

Gianluca Scamacca, andato a segno all’11’ della gara di campionato attualmente in corso contro il Cagliari dopo la rete di martedì in Champions League contro il Chelsea, ha una media all'Atalanta di 0,41 gol a partita: ad oggi il 6° centravanti italiano che a Bergamo ha la media più alta. Superati Nicola Caccia e Riccardo Zampagna (fermi a quota 0,40). Davanti a lui Inzaghi, Retegui, Amadio e Maurizio Ganz.

Il racconto del gol di Scamacca

È un'Atalanta formato Champions quella che inizia il match contro il Cagliari, portandosi in vantaggio dopo soli 11 minuti: Lookman entra in area da sinistra e serve dall'altra parte Zappacosta, conclusione dell'esterno che si trasforma in un assist per Scamacca (abile a deviare con un delizioso colpo di tacco la sfera in porta).

