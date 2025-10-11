Retegui: "Dispiace per Kean, spero ci sia martedì. Pio ha fatto un partitone"

Mateo Retegui ancora a segno, dopo aver fallito un calcio di rigore, nella Nazionale che supera 3-1 l’Estonia in trasferta. L’attaccante italo-argentino parla così a Sky nel post partita: “Il rigore voglio rivederlo, ero un po’ arrabbiato. Però l’importante è che abbiamo vinto: nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, dobbiamo continuare così”.

Non hai dimenticato come si segna.

“Per noi attaccanti è molto importante, dà fiducia e aiuta la squadra. Ce l’abbiamo nel sangue, era importante vincere”.

Ora l’obiettivo sono i playoff.

“Dobbiamo lavorare come stiamo facendo, ascoltare il mister rimanendo coi piedi a terra. Testa bassa e dobbiamo giocare come nel primo tempo: abbiamo avuto tante occasioni, potevamo allungare e la partita sarebbe stata diversa. Però dobbiamo rimanere tranquilli”.

L’esperimento con due centravanti funziona.

“Penso che possiamo giocare tutti davanti, abbiamo segnato con tutti. Mi dispiace per quello che è successo a Moise Kean: spero niente di grave, spero ci sia per la prossima partita, perché abbiamo bisogno di lui. Pio ha fatto un partitone, ci siamo trovati benissimo e penso che tutti possiamo giocare insieme, come pure da soli. L’importante è fare risultato e dobbiamo continuare così”