Atalanta, Zappacosta: "C'è tantissimo rammarico, pensiamo solo a ripartire più forte"

Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, ha commentato così la sconfitta casalinga per 0-1 contro la Juventus ai canali ufficiali del club bergamasco.

Che peccato.

"Siamo molto dispiaciuti. Avevamo approcciato molto bene la partita e sembrava che potessimo segnare da un momento all'altro. Loro hanno avuto praticamente 0 occasioni, quindi c'è tanto rammarico. Il gol è stato strano, tanti rimpalli. Siamo davvero dispiaciuti: l'avevamo preparata bene e ci tenevamo a vincere la partita, per rimanere attaccati al gruppone che si sta giocando l'Europa. Dobbiamo cercare adesso di voltare pagina, perché è ancora lunga. Mancano tante partite e sicuramente ce la giocheremo fino alla fine".

Tanti scontri diretti, a partire da quello di sabato contro la Roma?

"Non ci sono partite semplici, dobbiamo cercare di rimanere in equilibrio. Lunedì analizzeremo tutto quanto e cercheremo di ripartire ancora più forte come abbiamo sempre fatto".

C'è il rammarico di non averla almeno pareggiata?

"C'è tantissimo rammarico, sembrava che la partita si fosse indirizzata dalla nostra. Nel primo tempo abbiamo avuto 3/4 occasioni clamorose, ma non siamo riuscite a sfruttarle. Non è semplice quando prendi gol alla prima occasione, contro squadre che poi si chiudono tutte dietro. Il calci è anche questo, dobbiamo solo pensare a noi stessi e ripartire".