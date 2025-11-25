Atletico Madrid, Raspadori: "Sfida all'Inter molto importante per noi. Da bambino ero nerazzurro"

Giacomo Raspadori, autore del suo primo gol con la maglia dell'Atletico Madrid nello scorso weekend, a Repubblica ha raccontato le proprie sensazioni a poche ore dalla sfida di Champions League contro l'Inter: "È molto importante per la nostra classifica: dobbiamo entrare nelle prime otto e vincere sarebbe un grande passo avanti. Loro vengono dal derby perso, avranno motivazioni alte".

Per lei poi affrontare i nerazzurri ha un sapore particolare.

"Da bambino tifavo Inter, non è un segreto. Poi diventando un professionista le cose cambiano, ma è una squadra che ho sempre apprezzato".

Su Conte e Simeone ha aggiunto: "Sono entrambi molto esigenti. Due grandi lavoratori che non transigono sul sacrificio, sul non mollare un centimetro anche in allenamento. Ti fanno capire subito cosa richiedono: intensità, responsabilità, precisione".