Raspadori decisivo, Simeone: "Felice per lui, ha giocato meno di quello che meriterebbe"

Diego Pablo Simeone ha tirato un sospiro di sollievo quando l’arbitro ha decretato la fine del match: l’Atletico Madrid si è imposto sul campo del Getafe conquistando tre punti sofferti e preziosi, in una gara avara di occasioni ma ricca di tensione: "Siamo partiti molto bene, con tre occasioni nitide nei primi dieci minuti per Llorente, Nico e Baena. Se fossimo stati più concreti avremmo trovato subito tranquillità. Poi, con l’infortunio di Marcos, ci siamo complicati la vita e non ci siamo adattati bene a ciò che stava succedendo. Nella ripresa chi è entrato ci ha dato energia e vitalità. Sono felice per Raspadori: dopo il gol in Champions gli ho concesso meno minuti di quelli che merita, ma oggi ha risposto alla grande".

Su Musso "È totalmente integrato in ciò che la squadra richiede. Ogni volta che è chiamato in causa dimostra perché abbiamo puntato su di lui. Lo avremo ancora molto utile". Simeone ha utilizzato tutti e cinque i cambi entro il 70’: "Il match stava prendendo una direzione che non ci favoriva. Serviva dare minuti veri ai ragazzi, non solo cinque o dieci. È andata bene".

L’Atlético è andato a segno in tutte le tredici giornate di Liga: "Non mi dice nulla. Alcune volte abbiamo iniziato bene e poi perso o pareggiato". Il tecnico ha poi elogiato l’atteggiamento del gruppo: "Se devo sottolineare qualcosa è il collettivo. Chi entra interpreta bene le partite: Almada, Griezmann, Raspadori, Sorloth… anche Lenglet, che non giocava da tempo, lo ha fatto bene. Questo è l’unico cammino".

Su Baena e Barrios: "Stanno vivendo un ottimo momento. Baena gioca ovunque, ha qualità e visione. È giovane, ribelle, vuole crescere. Barrios è fondamentale in mezzo al campo". La 700esima partita di Koke: "Incredibile. La sua storia e l'eredità che ci lascia, come quella di tanti altri giovani giocatori, sono meravigliose. Sono molto felice perché ci ha aiutato molto e continua a farlo perché ha un cuore immenso, una qualità e una saggezza che gli permettono di giocare a un ritmo diverso e di migliorare ciò che gli manca".