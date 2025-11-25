Raspadori: "Riparto da qui per costruirmi una continuità. All'Atletico sto benissimo"

Giacomo Raspadori, autore del suo primo gol con la maglia dell'Atletico Madrid nello scorso weekend, ha parlato così della conversazione avuta con Simeone poco prima del suo ingresso: "Prima di entrare mi ha detto di sfruttare l’occasione. Dopo, era molto contento. Diciamo che riparto da qui per costruirmi una continuità", ha detto l'attaccante italiano a Repubblica.

Una sola presenze da titolare. Come si tiene la testa in ordine?

"Non è mai facile farsi trovare pronto e fare bene quando si viene chiamati. Io sono uno che resta sempre positivo e lavora sempre in silenzio. In un club del genere è normale avere un periodo di adattamento".

Alla domanda su come stessero procedendo i suoi primi mesi a Madrid, Raspadori ha risposto che stavano andando "benissimo". Ha descritto l'esperienza come un'opportunità che ha voluto cogliere immediatamente, dato che, a suo avviso, il club, l'allenatore e la squadra sono tutti di "livello altissimo". Ha infine aggiunto che l'ambientamento è stato semplice.