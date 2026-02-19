Atletico su Ederson, Castro trascina il Bologna, Milan irritato da Mariani: le top news delle 22

Il Bologna si prende la scena europea con una vittoria pesante nell’andata del playoff di Europa League: 1-0 sul campo del Brann, grazie alla zampata di Castro al 9’. Una prova solida, matura, di gestione consapevole dei momenti chiave per la squadra di Vincenzo Italiano, capace di soffrire quando serve e di colpire al primo affondo utile. Successo prezioso anche simbolicamente, perché rompe la recente maledizione delle italiane in queste sfide europee e indirizza il doppio confronto.

Freddo polare e poche emozioni invece a Bialystok, dove Jagiellonia e Fiorentina chiudono il primo tempo sullo 0-0 nell’andata del playoff di Conference League. A -8 gradi Vanoli sceglie un turnover robusto: De Gea e Kean restano a Firenze, Lezzerini debutta dal primo minuto. I padroni di casa tengono più palla ma non impensieriscono davvero il portiere viola; dall’altra parte Gosens di testa e Fabbian nel finale sfiorano il vantaggio, fermati da Abramowicz.

Tiene banco anche il post Milan-Como. Dal club rossonero filtra irritazione per alcune decisioni arbitrali del signor Mariani: dall’espulsione di Allegri, intervenuto dopo il contatto tra Fabregas e Saelemaekers, fino al mancato provvedimento su van der Brempt nell’azione che ha portato all’infortunio osseo di Pavlovic. Sullo sfondo, l’asse caldo tra Atalanta e Atletico Madrid: dopo le operazioni Ruggeri, Raspadori e Lookman, i Colchoneros escono allo scoperto per Ederson. "Sì, Ederson è uno dei calciatori nella nostra lista", ha ammesso il ds Alemany. E l’estate potrebbe riaccendere la trattativa.