Jagiellonia Bialystok-Fiorentina 0-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Jagiellonia Bialystok (4-2-3-1): Abramowicz; Wojtuszek, Bernardo Vital, Pelmard, Wdowik; Flach (15' st Drachal), Mazurek (44' st Kozlowski); Pozo, Imaz, Jozwiak (23' st Rallis); Bazdar (44' st Sylla). A disposizione: Damasiewicz, Kobayashi, Krasiewicz. All.: Siemieniec
Fiotentina (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri (23' st Pongracic), Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour (39' st Balbo); Harrison (23' st Parisi), Piccoli, Fazzini. A disposizione: Leonardelli, Magalotti, Fagioli, Kouadio, Braschi, Bonanno, Deli, Sadotti, Bertolini. All.: Vanoli
Arbitro: Gishamer (Aut)
Marcatori: 8' st Ranieri (F), 20' st Mandragora (F), 36' st rig. Piccoli (F)
Ammoniti: Fazzini (F), Mandragora (F), Lezzerini (F), Wdowik (J)
