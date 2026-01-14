Aumenta la fiducia del Torino per un rinforzo: il punto sulla trattativa Obrador con il Benfica
Il Torino è una delle squadre che si sta muovendo sul maggior numero di fronti in questo mercato di gennaio, nel quale il rientrato DS Gianluca Petrachi va a caccia di occasioni per rinforzare più o meno tutti i reparti e rinforzare la rosa a disposizione del suo allenatore Marco Baroni.
Un obiettivo del Torino per la fascia sinistra è Rafael Obrador (21 anni), nome piuttosto chiacchierato da qualche giorno in orbita granata. Stando a quanto si apprende da Sky Sport, in casa Toro cresce la fiducia per arrivare alla fumata bianca con il Benfica che ne detiene il cartellino. Petrachi lavora intensamente per giungere all'intesa sul laterale mancino classe 2004: si respira un certo ottimismo a proposito della possibilità di chiudere un accordo per un prestito con diritto di riscatto.
Acquistato per 5 milioni di euro dal Real Madrid in estate, Obrador non ha però praticamente mai trovato davvero un posto in pianta stabile nel Benfica, venendo impiegato solamente in una partita di campionato a fine agosto, per poi rimanere sempre fuori dalle rotazioni. In panchina, tutt'al più, ma in diverse circostanze non è stato neppure convocato, limitandosi a un paio di apparizioni con la squadra B del Benfica.