Poco feeling con Mourinho al Benfica, Obrador riparte dal Torino: chi è il classe 2004

Il Torino ha ufficializzato oggi l'acquisto di Rafael Obrador in prestito con diritto di riscatto dal Benfica. Il classe 2004 aveva fatto molto parlare di sé esordendo a soli 16 anni con il Maiorca ne LaLiga, anche se poi chi lo ha utilizzato maggiormente è stato Raul nel Real Madrid Castiglia. La nuova avventura italiana sarà sicuramente complicata per il terzino sinistro, che dovrà adattarsi a un calcio molto tattico, ma ha tutte le carte in regola per guadagnarsi la titolarità e la conferma.

Mancino naturale, Obrador si propone spesso in fase offensiva, dote che gli permette di fare anche il quinto all'occorrenza. Nella sua carriera ha vestito pure la maglia del Deportivo La Coruna, prima di trasferirsi a titolo definitivo a Lisbona. Il problema è che, contrariamente alle aspettative, ha collezionato una sola presenza in campionato e con Jose Mourinho le cose non sono migliorate, visto che adesso non figura più neanche nell'elenco dei convocati.