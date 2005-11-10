Già 11 gol in stagione per il figlio del vento: Douvikas e l'episodio della folata a Lens

A quanto pare, per entrare nell'Olimpo degli dei greci non servono soltanto imprese leggendarie. A Tasos Douvikas sono "bastate" una serata da ricordare con la maglia del Como e una folata di vento decisamente fuori programma. L'attaccante greco, protagonista della recente vittoria europea contro il Lens con una sontuosa tripletta, è diventato l'uomo copertina anche per un curioso episodio avvenuto all'uscita dal campo: una potente raffica lo ha infatti investito al momento della sua sostituzione, scatenando inevitabili paragoni con la mitologia della sua terra.

Douvikas, un assist direttamente da Eolo?

A quel punto, considerata la nazionalità del centravanti, la fantasia ha fatto il resto. Possibile che Zeus abbia deciso di convocare un nuovo membro sull'Olimpo? Oppure si è trattato di Eolo, il signore dei venti, intenzionato a rendere omaggio al connazionale in maniera decisamente plateale? Difficile stabilirlo, ma una cosa è certa: gli 11 gol stagionali in 14 partite dell'ex Celta Vigo lo stanno consacrando come uno degli attaccanti più in forma del panorama italiano e internazionale.

Il nuovo "dio" del gol del Como

E chissà che questa folata non sia soltanto il preludio a nuove imprese. Il classe 1999 Douvikas si sta confermando una delle armi offensive più preziose della squadra di Cesc Fabregas e, dopo aver travolto il Lens a suon di gol, ha tutta l'intenzione di continuare a fare la differenza anche in campionato. Il vento potrà pure averlo trascinato fuori dal campo, ma per fermarlo davanti alla porta servirà ben altro. Zeus è avvisato: sul lago c'è un nuovo "dio" del gol.