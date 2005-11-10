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Frosinone, Pisacane su Calò: "In estate fortissimo interesse della Sampdoria"TMW
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Luca Bargellini
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autore Luca Bargellini
06.11.2026 21:49Serie A
L'agente del centrocampista rivelazione della Serie A torna a parlare dei rumors di calciomercato della scorsa estate
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© foto di www.imagephotoagency.it
C'è una squadra che, più delle altre, ha provato a strappare Giacomo Calò, una delle rivelazioni del Frosinone di Massimiliano Alvini in questo avvio di stagione. A rivelare il nome del club in questione è stato l'agente del centrocampista del club ciociaro, già autore di 5 gol in dieci apparizioni in campionato: Vincenzo Pisacane:
In estate c’era la possibilità di un addio?
“No mai, lui ha sempre spinto per rimanere a Frosinone - racconta nell'intervista esclusiva concessa a TuttoMercatoWeb.com -. Ad un certo punto c’è stato un fortissimo interesse da parte della Sampdoria ma la volontà di Calò è sempre stata quella di restare e la stessa società si è messa di traverso e lo ha blindato”.
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