Novità dalla Continassa, Inler spiega la scelta Zanetti, Calò è un caso: le top news delle 22

Serata di aggiornamenti tra campo, mercato e retroscena vari. Dalle novità sugli infortunati della Juventus alle polemiche per la mancata convocazione di Giacomo Calò in Nazionale, passando per il nuovo corso dell'Udinese e il primo tempo senza reti dell'anticipo contro il Venezia. Ecco le principali notizie fino alle ore 22.

Juventus, Celik e McKennie parzialmente in gruppo

Segnali positivi dalla Continassa per Luciano Spalletti in vista della trasferta contro la Fiorentina. Zeki Celik e Weston McKennie hanno svolto parte dell'allenamento insieme ai compagni, proseguendo il rispettivo percorso di recupero. Entrambi saranno monitorati nelle prossime sedute per capire se potranno tornare a disposizione per la sfida del Franchi. La Juventus arriva all'appuntamento dopo due vittorie consecutive contro Napoli e AZ Alkmaar, con l'obiettivo di dare continuità ai risultati proprio nella sentitissima gara del Franchi.

Calò escluso dalla Nazionale, l'agente attacca Mancini a TMW

Continua a far discutere la mancata convocazione di Giacomo Calò da parte del ct Roberto Mancini per le sfide contro Francia e Belgio. Il centrocampista del Frosinone, autore di cinque gol in campionato, avrebbe meritato secondo il suo procuratore Vincenzo Pisacane una chance in azzurro: "Al momento a numeri è il miglior centrocampista in Italia", ha dichiarato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com. L'agente ha inoltre rivelato l'interesse di diversi club di Serie A, sottolineando però che il giocatore è concentrato esclusivamente sul Frosinone.

Udinese, Inler spiega l'esonero di Runjaic: "Servivano grinta e fuoco"

Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha commentato il cambio in panchina e l'arrivo di Paolo Zanetti. Con i friulani in una situazione complicata di classifica, il dirigente ha spiegato che la squadra aveva assoluto bisogno di una scossa: "In questo momento abbiamo bisogno di grinta e fuoco", le sue parole nel prepartita di Venezia-Udinese.