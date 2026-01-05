Bailey si ferma di nuovo, infortunio anche per Gollini. Le ultime sugli assenti della Roma

In attesa di ricevere un aiuto dal mercato, Gian Piero Gasperini deve utilizzare gli elementi che a disposizione per dare forma e senso alla sua Roma. Per la partita di domani contro il Lecce, l'allenatore di Grugliasco dovrà per esempio fare i conti con alcune assenze che limitano il ventaglio di calciatori da poter convocare.

Spicca senza dubbio il nuovo forfait di Leon Bailey. L'attaccante giamaicano sta infatti convivendo ormai da inizio stagione con qualche problemino fisico di troppo e negli ultimi giorni ha fatto un po' di sali e scendi rispetto alla presenza in gruppo. Riavvicinatosi al pieno regime, un nuovo fastidio sempre alla coscia lo ha costretto ad alzare bandiera bianca, tanto da essersi allenato individualmente.

Assente anche Tommaso Baldanzi, che non ha ancora superato i fastidi al retto femorale che gli sono costati anche la convocazione nell'ultima partita, quella persa 1-0 sul campo dell'Atalanta. Baldanzi aveva saltato anche la gara precedente, quella con il Genoa, ma a causa di sintomi influenzali.

Problemi fisici anche per il portiere di riserva Pierluigi Gollini, che è stato messo fuori causa da una lesione muscolare che sarà monitorata nei giorni prossimi dallo staff tecnico del club giallorosso. Al suo posto Gasperini ha convocato Zelezny.