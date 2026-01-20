Bailey via 6 mesi dopo è la fotografia del mercato estivo della Roma: solo Wesley ha convinto

In estate il mercato della Roma tagliato, almeno in parte, sulle indicazioni di Gian Piero Gasperini era sembrato a molti positivo. Giocatori come Tsimikas, Ferguson e Bailey incarnavano, sulla carta, le qualità tecniche utili al tecnico per proporre la sua idea di gioco. Ma oggi, pochi mesi dopo la chiusura del mercato estivo, le valutazioni sono diametralmente opposte.

Partiamo dalle notizie più recenti: Leon Bailey è arrivato accolto dal clamore dei tifosi. Si è fatto male quasi subito. E ha giocato pochissimo, incidendo ancora meno. Il risultato è un rientro anticipato all'Aston Villa, club che lo aveva prestato alla Roma pochi mesi fa. Un destino, quello del rientro anticipato al club di appartenenza, che alcune settimane fa sembrava dover toccare anche a Evan Ferguson, centravanti arrivato a Trigoria col prestito ma anche con un'opzione di acquisto da circa 40 milioni di euro. L'irlandese resterà, visto anche l'infortunio di Dovbyk, ma i numeri spiegano il suo impatto: 3 soli gol in campionato in 16 presenze.

Un altro senza impatto, e un altro per cui si vocifera l'interruzione anticipata del prestito, è Kostas Tsimikas: 11 presenze in campionato, la maggior parte da subentrante, e poche soddisfazioni sul campo. Ziolkowski si è dato da fare, crescerà sicuramente bene ma ancora l'impatto non è di quelli travolgenti. Lo stesso dicasi per Ghilardi che solo recentemente sta trovando maggiore continuità d'impiego dopo mesi di panchina. Meglio ha fatto El Aynaoui, pur senza acuti memorabili e con un'assenza giustificata dal mese abbondante di Coppa d'Africa. Chiusura con Wesley, l'unico veramente impattante sull'economia giallorossa.