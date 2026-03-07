Morfeo: "Fiorentina, chi si aspettava una stagione così? Ma alla fine si salverà"

Il doppio ex della sfida fra Fiorentina e Parma, Domenico Morfeo, ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Una partita moderna, cioè con tanto ritmo, tanta corsa, tanta tattica, tanti schemi e poca fantasia. D’altronde, questa è l’evoluzione, o l’involuzione, del calcio: ai miei tempi, si badava alla tecnica, ora anche se non sai stoppare il pallone come Dio comanda giochi in Serie A. In ogni caso, mi aspetto una sfida nella quale la Fiorentina dovrà dare l’anima per cercare di vincere, mentre il Parma sarà mentalmente più tranquillo, con meno pressioni. E l’aspetto psicologico spesso fa la differenza".

Il fantasista, come tutti i tifosi viola, non si aspettava un campionato così dalla formazione ora guidata da Vanoli e prima da Pioli: "E chi se lo aspettava? Se leggete i nomi della rosa non potete certo dire che è un gruppo da ultimi posti. De Gea, Ranieri, Kean, Fagioli, Brescianini, Piccoli: giocatori che possono stare in squadre della parte sinistra della classifica. Eppure, quando entri nel tunnel, fai fatica a uscirne. Inoltre, l’ambiente caldo, anzi bollente, di Firenze non aiuta".

La sensazione è che però la Fiorentina alla fine si salverà: "Lo dico da ex Viola e da appassionato: non si può immaginare una A senza la Fiorentina. Però ci sarà da soffrire, già domani contro il Parma".