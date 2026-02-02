"Dalla famiglia neroverde, benvenuto Darryl". Il Sassuolo conferma l'arrivo di Bakola

Adesso è arrivata anche l'ufficialità sul sito del Sassuolo: i neroverdi hanno acquistato a titolo definitivo dal Marsiglia per una cifra intorno ai 10 milioni l'esterno d'attacco francese Darryl Bakola.

Questa la nota pubblicata sul sito degli emiliani.

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito dall’Olympique Marsiglia, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Darryl Bakola.

Bakola nasce a Clichy, piccolo comune a nord della Francia, il 30 novembre 2007 da genitori di origine congolesi. Cresciuto nelle giovanili di Asnières, RC France ed Red Star, nel 2022 è stato acquistato a titolo definitivo dall’Olympique Marsiglia. Centrocampista di piede destro con propensione alla fase offensiva, con l’OM gioca con le squadre del settore giovanile vincendo una French Youth Cup prima di approdare in prima squadra il 5 gennaio del 2025 facendo il suo esordio nella gara contro il Le Havre. Nella stagione corrente Bakola ha collezionato fin qui 8 presenze in Ligue 1, una in Coupe de France e una in Champions League contro il Newcastle nella vittoria per 2-1 della fase a gironi.

Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Darryl!".