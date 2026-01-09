Fiorentina scatenata, dopo Brescianini si punta già al terzo acquisto: Baldanzi resta in pole

La Fiorentina continua a muoversi con attenzione sul mercato, alla ricerca di rinforzi mirati per completare la rosa dopo l’arrivo di Marco Brescianini. L’obiettivo principale resta un centrocampista offensivo, dotato di qualità tecniche e capacità nel dribbling. In questo senso il nome di Tommaso Baldanzi rimane caldo: il giocatore della Roma, legato ai giallorossi fino al 2028, era già stato sondato nelle scorse settimane (QUI la strategia della Roma per la cessione di Baldanzi). Pur senza affondi concreti, il primo contatto è stato significativo anche perché il calciatore si è detto disponibile a valutare un trasferimento a Firenze. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo confronto tra Fiorentina e Roma per capire se esistano reali margini di trattativa, anche se resta da considerare la condizione fisica del giocatore, alle prese con un problema muscolare.

Parallelamente, la dirigenza viola valuta rinforzi sugli esterni offensivi. Tra i profili seguiti c’è Benjamin Dominguez del Bologna, che potrebbe spingere per trovare maggiore continuità. Tuttavia, la richiesta del club rossoblù - non inferiore ai 10-12 milioni - rende l’operazione complessa. Restano sullo sfondo alternative come Jeremie Boga, desideroso di lasciare la Francia, e Cyril Ngonge, già seguito in passato e attualmente legato al Torino.

Infine, per la difesa il primo nome resta Radu Dragusin del Tottenham. Gli Spurs sembrano ora più disponibili, ma servirà convincere il giocatore, poco attratto dall’idea di una lotta salvezza. Tra le opzioni secondarie spunta anche Denis Vavro del Wolfsburg, già proposto alla Fiorentina. Le prossime settimane saranno decisive per definire le scelte della società viola. Lo scrive il Corriere della Sera.