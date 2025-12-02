Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Balotelli, archiviato il procedimento penale: concluso il percorso di messa alla prova

Balotelli, archiviato il procedimento penale: concluso il percorso di messa alla prova
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 19:38Serie A
Alessio Del Lungo

Nell'autunno del 2023, dopo un incidente a Brescia, Mario Balotelli rifiutò di sottoporsi all'alcoltest dopo aver perso il controllo dell'auto ed essere finito contro il guardrail. L'ex Genoa, Milan e Inter uscì comunque illeso, ma fu accusato di guida in stato di ebrezza. Come riportato da SportMediaset, l'attaccante ha fatto pace con la giustizia nella giornata di ieri.

Il procedimento a suo carico si è concluso con l'estinzione del reato, visto che il giudice dell'udienza preliminare di Brescia Alessandra Sabatucci ha chiuso il fascicolo riguardante l'ex Manchester City dopo aver preso atto della relazione favorevole dell'associazione "Bimbo chiama Bimbo", presso cui l'attaccante aveva svolto attività di volontariato.

Quattro ore alla settimana per tre mesi, come da prescrizione: Balotelli ha infatti affiancato un gruppo di bambini nel supporto scolastico e ha creato con loro, come riferito dai responsabili del centro, un buon rapporto. Adesso proseguirà la collaborazione con l'associazione di Mompiano anche oltre gli obblighi imposti dalla legge, a testimonianza di quanto l'esperienza gli sia piaciuta e l'abbia ritenuta utile. In carriera, oltre alla maglia dell'Italia, ha vestito quelle di Lumezzane, Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nizza, Marsiglia, Brescia, Monza, Adana Demirspor, Sion e Genoa. Nel suo palmares annovera 3 Serie A, una Supercoppa Italiana, una Coppa Italia, una FA Cup, una Premier League, un Community Shield e una Champions League.

Balotelli, archiviato il procedimento penale: concluso il percorso di messa alla prova
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
