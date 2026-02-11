Balotelli vittima di insulti razzisti a Dubai. L'attaccante: "Non me l'aspettavo qui"

Mario Balotelli finisce suo malgrado nel mirino dei soliti razzisti. È successo durante la partita che il suo Al Ittifaq ha giocato contro il Dubai City e perso per 2-0. L'attaccante italiano, che aveva battezzato il suo esordio nel massimo campionato emiratino con un gol, è già stato preso di mira alla sua seconda partita. E attraverso i social ha denunciato l'accaduto.

"Non me l'aspettavo qui" ha scritto in una Instagram Story nella quale si auspica che vengano presi provvedimenti. "Per tutta la durata dell'incontro sono stato vittima di abusi razzisti. Mi è stato detto ripetutamente: 'Uh uh uh, vai a mangiare la banana'. Non c'è assolutamente posto per il razzismo nel calcio o nella società. Questo atteggiamento non può essere normalizzato, scusato o ignorato. Ne parlo per mandare un monito - e non solo per me stesso - per ogni giocatore che è stato vittima di ciò. Il troppo è troppo".