Balotelli convinto di performare ancora in Serie A. L'ultima volta è stato sei anni fa, con cinque gol

"Aspetto sempre una chiamata dalla Serie A, per il momento non ci sono, ascolterò club esteri se non ci sarà la possibilità di stare in Italia. Ma mi fermerò solo quando deciderò io di fermarmi, non sarà qualcuno a impormelo". Mario Balotelli non si arrende all'incessante passare del tempo. A 35 anni, dopo una vita abbastanza particolare in campo, con diverse situazioni esuberanti fuori, spera ancora in una chiamata dalla Serie A. "Non vedo molte partite di calcio ma, quando succede, mi rendo conto che il calcio ora è diverso: è più fisico e con meno qualità rispetto a prima, io sento di poter ancora performare. Sicuramente".

Ma quanto è possibile e realistico? Bisogna guardare in faccia alla realtà. Poco se non pochissimo. Dopo gli otto gol in quindici partite all'Olympique Marsiglia, anno di grazia 2019, ha deciso di tornare in Italia, al Brescia, invece che accettare la corte dei club brasiliani. Risultato? 5 gol in 19 partite (e siamo a sei anni fa) e retrocessione dei lombardi, quasi mai messa in discussione. Poi il Monza, 14 presenze e 6 gol in Serie B, senza riuscire a trascinare verso la promozione Galliani e Berlusconi.

Bene alla prima stagione all'Adana Demirspor, 18 gol in 31 presenze, poi la fuga verso Sion. In Svizzera è retrocesso con 6 gol in 20 partite, tornando poi in Turchia, 7 gol in 16 partite. L'anno scorso 6 partite e 0 gol al Genoa, praticamente non entrando quasi mai, eccezion fatta per un paio di spezzoni dove ha mostrato le qualità, più nel calciare che nel resto. Realisticamente è un esercizio molto complicato pensare che possa ancora stare in Serie A. L'ultima volta, in una stagione completa, era appunto con il Brescia, dove è retrocesso. Un po' pochino per dire di poter performare sicuramente, ancora, con sei anni in più sul groppone.