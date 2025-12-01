Genoa, dall'Atalanta in Coppa alla Roma in campionato: 5 gare da big per chiudere il 2025

Cinque partite alla fine dell'anno. Come cinque caselle di questo particolare calendario dell'avvento rossoblù. Il successo casalingo contro il Verona ha certamente portato nuova linfa nel Genoa targato Daniele De Rossi e soprattutto infranto un tabù che stava iniziando ad essere davvero pesante come il successo al "Ferraris" che non stava arrivando. Tre punti vitali in uno scontro diretto che spiana la strada ad un dicembre molto intenso e che vedrà il Grifone duellare contro le big del nostro campionato.

Mercoledì l'Atalanta in coppa

Si parte dopodomani con la Coppa Italia contro la rinata Atalanta dell'ex Raffaele Palladino, arrivato sulla panchina della Dea al posto di un altro ex come Ivan Juric. La sfida contro i nerazzurri sarà indicativa per il mister per valutare anche quei giocatori che hanno trovato fin qui meno spazio ma non per questo, ci ha tenuto a precisare lo stesso tecnico sabato nella pancia del "Ferraris", la competizione non verrà snobbata.

Il dicembre rossoblù

Dopo la gara della New Balance Arena ecco una serie di partite che saranno senza dubbio importanti per il cammino del Grifone. Lunedì 8 alle 18 ci sarà la trasferta a Udine contro i bianconeri di Runjaic mentre dal turno successivo un tris di big concluderà il 2025. Lunedì 14 alle 18 al "Ferraris" arriverà l'Inter di Chivu mentre domenica 21 alle 20.45 ci sarà il secondo round, questa volta in campionato, contro l'Atalanta mentre l'anno si chiuderà all'Olimpico di Roma lunedì 29 contro i giallorossi di Gasperini.