Barbieri sopravvissuto alla rivoluzione estiva della Cremonese. E titolare per Nicola

Quella di oggi è una sfida quasi da derby per Tommaso Barbieri. Prima stagione in Serie A, dopo averla assaggiata con la Juventus - con diverse presenze ma sempre considerato come un'aggiunta dalla Next Gen - di fronte avrà il Torino, con una Cremonese che sogna e che è decisamente sopra per quanto riguarda i punti in classifica. Grigiorossi decisamente migliori rispetto ai granata, almeno in questa prima parte di campionato, tanto che Nicola è saldo sulla panchina mentre Baroni rischia grosso, laddove Vagnati ha già pagato con l'esonero dopo cinque anni.

Una Cremonese, però, che si è modificata molto rispetto a quella della promozione."Siamo saliti in Serie A con una rosa composta da giocatori forti che poi è cambiata parecchio ma l’ambiente è rimasto lo stesso. Siamo una grande famiglia che lavora per un obiettivo comune. Sono arrivati giocatori che conoscono la Serie A e ci stanno dando una grossa mano. Ma quel che fa la differenza è lo spirito e la voglia di perseguire lo stesso obiettivo. Senza queste caratteristiche una gara come quella di domenica scorsa col Lecce, cominciata in salita, non la porti a casa”.

Barbieri è stato uno dei pochi a confermarsi. Ventitré anni - a febbraio saranno ventiquattro - si fa fatica anche a chiamarlo giovane. Però il percorso di maturazione lo ha portato finalmente in Serie A, dove ora è protagonista. Sperando che la Cremonese possa fare anche meglio di così.