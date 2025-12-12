Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bologna, la gestione scientifica di Lucumì: Italiano gioca d’anticipo per la Juventus

Oggi alle 09:26Serie A
Leonardo Nevischi

La vittoria per 1-2 sul campo del Celta Vigo ha avvicinato il Bologna alla qualificazione ai playoff di Europa League, ma ha soprattutto messo in luce un aspetto sempre più evidente del tecnico rossoblù: Vincenzo Italiano (72 formazioni differenti fin qui) pianifica ogni scelta con cura maniacale. E la gestione di Jhon Lucumì nelle ultime due settimane ne è la dimostrazione più chiara.

A Vigo, in un match europeo che valeva molto, il tecnico non ha concesso nemmeno un minuto al colombiano, preferendo schierare Lykogiannis come centrale accanto a Heggem. Una decisione che poteva sorprendere perché mercoledì alla rifinitura, Lucumì aveva corso e dato segnali incoraggianti. Ma Italiano aveva già deciso: niente rischi inutili. Con la Juventus alle porte, serviva massima prudenza.

Una scelta che nasce da lontano. Dopo la gara di Coppa Italia vinta con il Parma, Italiano aveva detto senza troppi giri di parole: “Abbiamo forzato Lucumì nonostante un problema al tendine. Spero di averlo a Roma”. Quel messaggio – all’apparenza una semplice constatazione – è diventato un campanello d’allarme. Perché a Roma, contro la Lazio, Lucumì non ha visto il campo, costringendo Italiano ad affidarsi prima a Casale, poi infortunatosi, e successivamente a De Silvestri.

Ecco perché la panchina totale di Vigo non è stata casuale, ma un rischio calcolato: Italiano ha scelto la protezione come unica via possibile. Soprattutto alla luce delle assenze di Vitik e dello stesso Casale, che hanno ristretto le rotazioni difensive a un margine ridottissimo.

Ora tutto, inevitabilmente, ruota attorno a Lucumì. Sarebbe impensabile un suo nuovo forfait anche contro la Juventus, specie dopo averlo visto nell’ultimo allenamento prima della trasferta spagnola. Ma qualsiasi decisione arriverà solo all’ultimo, con lo stato tendineo del n.26 rossoblù che resta la variabile decisiva.

Se il colombiano non dovesse farcela, Italiano sarebbe costretto a una soluzione di emergenza: De Silvestri centrale in coppia con Heggem. Un’opzione possibile, ma tutt’altro che ideale per una delle partite più sentite dell’anno in città.

Il piano, però, è chiaro: preservare oggi per avere domani. E per questo il non-utilizzo in Europa League diventa la traccia più fedele della strategia di Italiano. Una gestione che punta a restituire al Bologna il suo leader difensivo nella notte che vale molto più di tre punti.

Editoriale di Marco Conterio
