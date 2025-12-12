Bologna super a Vigo nel segno di Bernardeschi. Italiano: "Una delle nostre migliori gare"

Il Bologna va sotto in casa del Celta Vigo, ma si dimostra talmente superiore che alla fine riesce a ribaltare la partita e vincere 2-1 grazie alla doppietta di Federico Bernardeschi. L'esterno offensivo dei rossoblù è indubbiamente il migliore in campo del match, ma sono tanti a brillare tra gli ospiti, a cominciare da Cambiaghi, entrato benissimo a gara in corso. Da elogiare pure il modo in cui Vincenzo Italiano ha preparato la sfida, mentre steccano Castro e Rowe.

Il tecnico degli emiliani ha parlato nel post-partita a Sky Sport, mostrandosi veramente soddisfatto: "La squadra si è espressa in maniera eccezionale soprattutto dopo esser passati in svantaggio dopo il primo svarione nostro. Una delle partite più belle da quando sono qui. Ci sono gare in cui concedi di più ma non subisci gol, e poi altre così. È un periodo in cui dobbiamo avere più attenzioni, dobbiamo stare più attenti perché oggi ad ogni errore paghiamo". Chiosa finale su Bernardeschi e Lucumi: "Federico ha disputato una grande partita, finalmente concreto, Jhon stiamo cercando di preservarlo. Abbiamo ancora qualche defezione importante. Non dobbiamo mollare sicuramente adesso".

Felice anche Santiago Castro, che però si è rammaricato per non aver segnato, come ha dichiarato al sito ufficiale: "Mi manca il gol in Europa League, i tifosi lo aspettano e anche io. Spero arrivi presto. Adesso testa a domenica: ci attende una partita importante in casa nostra".